MotoGP, Aleix Espargarò imita Valentino Rossi: fan in delirio

L’iconicità di Valentino Rossi può essere rintracciata in svariate immagini che i fan non hanno dimenticato. Guardate come lo imita Aleix Espargaró.

In oltre un quarto di secolo in pista Valentino Rossi è diventato un simbolo delle due ruote. E’ e sempre sarà un’icona del motociclismo. Per tutti coloro che sono cresciuti osservando le sue gesta nelle varie classi del Motomondiale rimarrà un campione unico ed inimitabile.

La MotoGP è crollata in una crisi di ascolti senza precedenti dopo l’addio di Valentino Rossi nel novembre del 2021. Del resto la MotoGP era diventata popolare grazie alle sue rivalità con straordinari avversari. E’ stato l’ultimo campione storico della classe 500 e il primo della moderna concezione di top class. Sul tracciato di Valencia si consumò l’ultimo saluto alla classe regina del 9 volte campione del mondo della Yamaha. I fan sulle tribune e tutti gli attori protagonisti in pista gli tributarono con affetto un omaggio unico.

A livello generazionale Valentino Rossi aveva già creato la sua fama con le vittorie in classe 125 e 250 in sella all’Aprilia. Il centauro di Tavullia esordì sulla moto italiana, in occasione del Motomondiale 1996, nel team clienti AGV. Ottenne il primo podio il 4 agosto del 1996 in Austria, nella complicata tappa all’A1-Ring, e conquistò la sua prima vittoria sul tracciato di Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca, dopo aver marcato anche la sua prima pole position.

L’ascesa di Valentino Rossi in Aprilia

La prima stagione nella categoria 125 la concluse al nono posto. La stagione successiva il Dottore rimase nello stesso team, ma con il supporto dello sponsor Nastro Azzurro. Carlo Pernat, responsabile della squadra italiana, mise a disposizione del giovane lo stesso materiale del team ufficiale. Nel 1997 il #46 divenne il numero preferito dagli italiani. Dopo il mondiale conquistato con 321 punti di vantaggio contro una schiera di piloti giapponesi, capitanata dall’hondista Ueda, fu promosso nella classe di mezzo.

Valentino Rossi passò in 250 nella medesima struttura ufficiale della casa di Noale, al fianco di due grandi centauri come Capirossi e Harada. Come era accaduto nel primo anno della classe minore Valentino ebbe bisogno di una stagione di rodaggio prima di confermarsi ai vertici del categoria. Concluse la prima annata in 250 con 201 punti, soli 23 in meno del campione Capirossi. Harada fece il grande salto in 500, nel campionato successivo, mentre Loris cercò di difendere la sua corona in sella alla Honda.

L’omaggio di Aleix Espargaró

Il centauro di Tavullia si laureò campione del quarto di litro con 309 punti nel 1999, conquistando il titolo grazie a nove vittorie, due seconde piazze e tre medaglie di bronzo, oltre a cinque pole position. Vale divenne così un simbolo indiscusso dell’Aprilia, alla pari di Max Biaggi, e persino Aleix Espargaró, attuale centauro della squadra italiana in MotoGP, ha voluto ricordare la fenomenale esultanza del 9 volte iridato in sella alla moto italiana.

Lo spagnolo ha vinto il primo GP per l’Aprilia in MotoGP nel 2022. Ha sempre provato grande stima e simpatia per l’italiano. Aleix ha concluso la scorsa stagione della classe regina al quarto posto, dietro a Bagnaia, Quartararo ed Bastianini.