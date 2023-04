Marc Marquez, la sua reazione fa discutere: arriva una bordata velenosa

Marc Marquez dovrebbe riuscire a recuperare per il prossimo Gran Premio in Spagna. Il centauro della Honda è stato molto criticato.

Marc Marquez l’ha combinata grossa in Portogallo, centrando in pieno nelle prime battute del Gran Premio, Miguel Oliveira. Il centauro della Honda aveva iniziato bene la stagione, conquistando la prima pole position a Portimao e raggiungendo la terza piazza nella prima storica Sprint Race della MotoGP.

Il primo podio aveva lasciato presupporre un’annata di alto profilo. Le tre stagioni sono state falcidiate da infortuni, operazioni e riabilitazioni. Il centauro di Cervara era convinto di poter fare la differenza, sin dalle prime fasi del 2023, ma si è procurato un infortunio alla mano destra che lo ha costretto a saltare le successive due tappe, in Argentina e negli Stati Uniti. Il trentenne è ancora uno dei centauri più temibili per la conquista del titolo mondiale, sebbene lo svantaggio dalla vetta sia già consistente.

Per sua fortuna il fenomeno spagnolo non ha maturato un gap irrecuperabile da Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica della Ducati. Il leader, infatti, della classifica è Marco Bezzecchi, in sella alla Desmosedici del team satellite VR46. Ovviamente l’azione di Marc Marquez ha scatenato il putiferio in Portogallo, finendo per subire un doppio long lap penalty per la tappa successiva. Avrebbe dovuto scontare la penalità in Argentina, ma non ha preso parte all’evento.

Si sarebbe creato un precedente che avrebbe potuto essere molto insidioso per i direttori di gara. Ovvero un centauro, quando per cause di infortunio sarebbe stato costretto a saltare il weekend di gara successivo, avrebbe evitato la penalità. I giudici hanno così deciso di punire l’otto volte campione del mondo nella prima tappa utile in cui tornerà in sella alla sua Honda. Per il #93 sarà difficile anche chiudere in top 5.

La verità su Marc Marquez

Al di là dell’operazione alla mano destra il pilota è rimasto anche particolarmente scosso dalla decisione che ha preso successivamente il collegio della FIM. Lo spagnolo, infatti, si aspettava di non incappare in ulteriori conseguenze, dopo aver ammesso l’errore davanti ai giudici e aver concordato per il doppio long lap penalty in Argentina.

La sentenza sull’appello presentato dalla casa giapponese non è ancora arrivata, ma a quanto pare Marc Marquez non ha nessuna intenzione di scontare il doppio long lap penalty nella prossima tappa. Almeno questo è quanto emerso da una dichiarazione rilasciata dal Presidente della FIM in occasione di un’intervista a Corriere dello Sport.

L’attacco di FIM

Jorge Viegas, ha dichiarato: “La situazione è chiara: Marc ha fatto quello che ha fatto ed era d’accordo con la penalità. Lo Steward Panel ha scritto una sanzione poco chiara, così ho chiesto loro di renderla più chiara, ed il team Honda ha di conseguenza fatto ricorso, tanto che ho personalmente parlato con Puig. L’appello è ben fatto, così la palla è passata ai giudici della FIM, che hanno deciso di sospendere la pena, per avere il tempo di decidere ed evitare problemi”.

“Personalmente se fossi stato Marc avrei scontato la penalità, senza fare appello, dato che ora ha dato modo alle persone di pensare che non voglia scontarla, il che non è bello. Lo Steward Panel? Quello che posso dire è che sono stati scelti per la loro competenza, e non vorrei mai interferire con il loro lavoro”, ha analizzato Viegas.