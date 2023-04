Bagnaia fatto letteralmente a pezzi: arrivano parole pesantissime

Un grande esperto di MotoGP ha duramente criticato Pecco Bagnaia per l’errore di Austin, con parole che di certo non fanno piacere.

Pecco Bagnaia era il grande favorito prima dell’inizio del mondiale, vista la grande rimonta compiuta lo scorso anno su Fabio Quartararo, al quale ha limato 91 punti in pochi mesi, salendo sul tetto del mondo. Il campione in carica ha dominato i test invernali, in sella ad una Ducati semplicemente spaziale e troppo più forte della concorrenza.

Le promesse sono state pienamente rispettate nella prima gara di Portimao, con Pecco vincitore sia della Sprint Race che della gara domenicale, ottenendo 37 punti su 37 disponibili. A Termas de Rio Hondo, in Argentina, Pecco non aveva la stessa velocità, ma a metà gara, sul bagnato, era comodamente in seconda posizione, quando è accaduto l’irreparabile.

Dopo aver superarato Alex Marquez, il rider torinese è caduto mentre cercava di inseguire il dominatore Marco Bezzecchi, incappando nel primo ritiro stagionale. Ad Austin, purtroppo, la storia si è ripetuta, con Bagnaia che ha dominato la Sprint Race, per poi gettare tutto al vento in gara.

Il campione del mondo è ora a -11 da Bezzecchi, un gap irrisorio, ma i due errori consecutivi sembrano averlo riportato alle difficoltà dell’inizio della scorsa stagione, quando la caduta era diventata quasi una cosa comune. Adesso, tutto dovrò cambiare in fretta, perché in Spagna torneranno anche Marc Marquez ed Enea Bastianini, poi non così troppo lontani in classifica.

Bagnaia, parole dure da parte di Oscar Haro

Pecco Bagnaia è il campione del mondo in carica, quello su cui c’è maggior pressione, e quest’ultima può spesso giocare brutti scherzi. Questa volta, purtroppo, è toccato al rider torinese incappare in due cadute consecutive, che lo hanno fatto arretrare in classifica mondiale. La cosa più grave è però la perdita di certezze, che di certo non gli faciliteranno il cammino futuro.

Il campione del mondo è stato soggetto a vari pareri differenti in questi giorni, con alcuni compagni di marca della Ducati che ne hanno difeso l’operato, ma altri esperti che la vedono in maniera differente. Uno di loro è l’ex direttore sportivo della Repsol Honda HRC, che al “Paddock-TV” di Franco Bobbiese su YouTube non le ha mandate a dire.

Ecco le sue parole: “Pecco ha il grande merito di aver vinto la Sprint Race del sabato di Austin, ma anche tutta la colpa per la caduta durante il Gran Premio di domenica. Lui ha la moto più forte in circolazione, i piloti cadono durante le gare, l’unico che domenica non ha avuto colpe è Alex Marquez. Quando sali sulla moto, l’unico tuo compito è quello di fare il pilota, ti devi meritare lo stipendio dando il 120%. Credo abbia fatto una ca***a a criticare la Ducati per quello che è successo“.

Bagnaia dovrà ora isolarsi da questa valanga di critiche, come ha fatto anche lo scorso anno, anche se ora c’è la pressione maggiore di essere il campione in carica. La prossima tappa, ad Jerez de la Frontera, lo vide dominare lo scorso anno, e può essere il punto migliore da cui ripartire.