Verstappen si deve ritirare: lo scioccante invito dell’ex campione del mondo F1

Max Verstappen è colui che sta dominando la scena, ed ora arriva il consiglio di un ex campione della F1. Le parole sono chiare.

La stagione 2023 di F1 sta mettendo in mostra una netta superiorità da parte della Red Bull, pari a quella della Mercedes del primo triennio di era ibrida. Max Verstappen sta letteralmente passeggiando, sfruttando al meglio il siluro RB19, che non ha eguali in termini di velocità.

Questa monoposto è semplicemente di una categoria differente, ma va detto che anche il figlio di Jos se l’è guadagnata con tutte le sue forze. Non va dimenticato che il suo primo titolo mondiale è arrivato alla sua settima stagione in F1, dopo aver assistito impotente alla dittatura del team di Brackley, che poi gli ha finalmente lasciato spazio.

Verstappen ha minacciato più volte un ritiro dalla F1 in questi ultimi tempi, a causa delle folli regole che stanno distruggendo questo sport. Ora è arrivato un commento a favore del suo addio, anche se c’è da dire che la situazione appare a dir poco irrealistica. Ecco chi ne ha parlato.

Verstappen, Damon Hill consiglia il ritiro

Di Max Verstappen si parla molto negli ultimi tempi, e non solo per i risultati clamorosi che sta ottenendo, visto che è lanciato verso la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo. Il campione del mondo si è scagliato più volte contro una F1 che non è più la stessa, minacciando il ritiro nel caso in cui le cose dovessero continuare a cambiare.

Ad esprimersi sulla vicenda ci ha pensato Damon Hill, ovvero il campione del mondo del 1996 al volante della Williams-Renault. Il figlio d’arte non ha usato mezzi termini, affermando che Super Max dovrebbe lasciare la F1 anche a partire da oggi, visto che ogni cosa che si fa deve divertire, e secondo Damon ciò non sta accadendo.

Ecco le sue parole: “Max ha minacciato di ritirarsi dalla F1, e questa non è una cosa normale da dire e da sentire. A volte, penso sinceramente che ciò che sta facendo non lo faccia divertire. Qualunque cosa si faccia nella vita deve essere amata, altrimenti si può faticare nel farla tutti i giorni. Secondo me, dovrebbe smettere ora, lo dico sul serio“.

Il ritiro di Verstappen sarebbe un qualcosa di clamoroso, che andrebbe a scombussolare tutto, ma è ovvio che ciò non avverrà mai in tempi brevi. L’olandese sta infatti dominando la scena, ha la possibilità di continuare a farlo almeno sino al 2025, visto che questo regolamento tecnico resterà in vigore per altri due anni e mezzo. Rinunciare significherebbe dire addio alla possibilità di battere ogni record, e visto il suo talento e la squadra in cui corre, ci sono tutte le carte in regola per riuscirci nel prossimo futuro.

Super Max ha un contratto che andrà in scadenza alla fine del 2028 con la Red Bull, che sicuramente cercherà anche di proporgli un rinnovo quando ci avvicineremo alla data prevista per l’addio. Per i prossimi anni, a nostro parere, non ci saranno grossi problemi, visto che il dominio attuale può farlo restare tranquillo.