Quali sono le migliori 5 citycar? Vi sveliamo su quali dovete puntare

Un noto sito specializzato in auto ha stilato una classifica delle migliori citycar in circolazione. E oltre a qualche conferma ci sono delle sorprese.

Ormai circolare all’interno delle grandi città è sempre più difficile. Non solo perché i mezzi in circolazione sulle nostre strade aumentano, creando nelle ore di punta dei picchi di traffico assurdi, ma anche perché le nuove regole sempre più stringenti dei centri urbani stanno portando a una apertura solo ai mezzi più green, con tecnologia elettrica o al massimo ibrida. E questo ovviamente esclude la stragrande maggioranza delle vetture oggi in circolazione, dotate di motori termici, nella maggior parte dei casi di vecchia generazione.

Ma non è solo questo che rende la circolazione nelle nostre città difficoltosa. Infatti al contempo si sono ridotti gli spazi per muoversi e parcheggiare mentre è cresciuta la dimensione delle auto, anche quelle più piccole. Trovare un posto dove lasciare l’auto è spesso un’impresa impossibile.

Tuttavia, oggi esistono ancora auto piccole adatte alla città, le cosiddette citycar, ideali non solo per poter parcheggiare in qualsiasi spazio, ma anche per muoversi agilmente attraverso città sempre più congestionate. Inoltre, molte di queste piccole auto sono anche tra le auto più economiche sul mercato e green, con versioni ormai solo full electric in alcuni casi.

Il sito specializzato Car And Driver ha stilato una classifica delle migliori su piazza, tutte rigorosamente sotto i 4 metri (o quasi) ma anche tecnologiche, capaci dunque di poter circolare liberamente nei centri cittadini attuali, anche quelli più caotici e rigorosi dal punto di vista della legislazione.

Citycar su cui investire

Al quinto posto troviamo la Picanto, il modello più piccolo di Kia, lungo poco più di 3,5 metri, che non è solo una delle auto più piccole che si possono acquistare per la città, ma anche una delle più convenienti grazie a un prezzo di partenza di poco superiore ai 13 mila euro. Dopo il restyling del 2020 ha affinato non solo l’estetica già di suo moderna e sbarazzina ma ha anche ottenuto un sistema di infotainment decisamente al passo con i tempi.

Al quarto posto ecco la Fiat 500 hybrid, che addirittura batte la versione elettrica, la più venduta attualmente in Italia non solo nella sua categoria. Questa versione, lunga poco più di 4 metri, opta una meccanica Mild Hybrid da 70 CV e ha un prezzo di 19.500 euro, il che la rende una delle opzioni più economiche su piazza in fatto di citycar. Inoltre dentro ha delle soluzioni non solo belle dal punto di vista stilistico ma anche da quello tecnologico.

La top tre delle “cittadine”

Sul podio finisce a sorpresa un’auto che ancora vediamo pochissimo sulle nostre strade ma che in Europa ormai c’è da un po’ ed è l’Invicta Electric D2S. Con i suoi 2,81 metri di lunghezza e i due posti, una trasmissione elettrica con potenze comprese tra 16,3 e 49 CV, è una delle citycar elettriche più economiche. E’ una vettura molto agile, che vanta un raggio di sterzata davvero ridotto, perfetto per muoversi liberamente in strade molto complicate, e nonostante abbia solo due posti, ha un bagagliaio da 380 litri e una buona dotazione interna. Si può scegliere tra batterie da 17 o 27 kWh e un prezzo che va dai 15.495 euro della versione L7 ai 23.595 euro della M1, in grado di offrire fino a 250 km di autonomia.

Al secondo posto non poteva mancare la Smart EQ Fortwo, che nonostante l’avvento dei SUV (settore su cui si è buttato anche il marchio recentemente) resiste e continua ad essere la citycar più amata. Un abitacolo per sole due persone che ha fatto scuola, così come nella tecnologia perché già dal 2019 viene proposta solo con meccanica 100% elettrica, con 80 CV e un’autonomia di 133 km.

Davanti invece c’è a sorpresa la Citroën AMI, che in poco tempo è diventata già la preferita per i servizi di car sharing. Ma c’è anche chi l’ha scelta come veicolo privato per muoversi in città, perché è piccola, elettrica e semplice da usare. Tutto infatti è pensato a questo scopo, dalla sua semplicità interna alla praticità. Inoltre, anche il suo prezzo è molto basso, visto che si vende come uno scooter di ottima qualità.

Fuori classifica dei modelli che non ti aspetti

Fa specie che rimangano dietro dei modelli che hanno fatto la storia delle citycar come la Renault Twingo, che proprio di recente ha inaugurato la sua versione 100% elettrica da 81 CV e con una batteria da 20 kWh che un’autonomia di 190 km. Ma anche una delle più economiche su piazza come la Dacia Spring, anche questa totalmente elettrica, che con gli sconti potete portarvi a casa a poco più di 10.000 euro.

Per non parlare poi della Fiat Panda, che però rimane in posizioni comunque alte in fatto di preferenze e che per il 2024 attende un deciso restyling, non tanto nelle forme quanto nella sostanza (motori e tecnologia) per adattarsi ai tempi. Così come la Toyota Yaris, l’ibrida per eccellenza, che è presa da modello da tante case per le proprie vetture di questo segmento, ma che il sito spagnolo piazza solo in ventesima posizione.