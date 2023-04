Harley-Davidson, spunta il clone cinese economico: sono praticamente identiche (FOTO)

Sul web sta facendo scalpore un marchio cinese che ha deciso di produrre una moto perfettamente uguale a quella di una mitica Harley-Davidson.

Se c’è una storia che ormai in tanti appassionati delle due ruote conoscono è quella di due ventenni amici d’infanzia William Silvester Harley e Arthur Davidson, che nel 1901 a Milwaukee decisero di montare su una bicicletta un motore da loro costruito, creando un prototipo marciante di bicicletta motorizzata. Si trattava della prima Harley-Davidson, che nel 1903 cominciò poi ufficialmente la sua avventura, producendo solo tre modelli il primo anno ma che oggi conta milioni di esemplari venduti in tutto il mondo.

Un marchio quello americano che è entrato nell’immaginario collettivo, merito anche di tante pellicole cinematografiche che ne hanno esaltato alcuni modelli. Ma quello che ha sempre caratterizzato le sue moto è il suono del suo motore, un bicilindrico a V con i cilindri inclinati di 45°, il cui progetto è coperto da numerosi brevetti. Si sa solo che le bielle sono vincolate ad un’unica manovella dell’albero motore e questo fa sì che venga prodotto il caratteristico rumore di scarico che tutti conosciamo. La Harley-Davidson cercò anche di brevettare il suono, ma ci rinunciò nel 2000.

Proprio per il fatto di essere una casa iconica, in tanti spesso hanno cercato di imitarla. Pochi però quelli che sono riusciti nell’impresa, anche perché la casa americana è una vera istituzione che è difficile da replicare. Ultimamente però c’è un Paese che sta mettendo in pratica questo, provando ad avvicinare le linee e le prestazioni delle moto più importanti della storia. Ed è la Cina.

Harley-Davidson, arriva la sosia cinese

Oggi la Harley-Davidson è impegnata a produrre i suoi primi modelli elettrici, ma intanto c’è chi prova ad imitarne uno con il classico motore termico. E che modello, perché è la Sportster 883, una delle moto più famose del marchio ma in generale della storia delle due ruote.

Il clone proviene dal produttore cinese Xiang Shuai, un marchio piuttosto sconosciuto fino ad oggi e che sembra essere attivo solo nella Cina continentale. L’XN650N è praticamente la copia della Sportster 883, tanto che l’azienda non ha nemmeno cercato di nasconderlo. Prima di tutto, il serbatoio, il faro e persino il vano motore sembrano quasi identici.

Ci sono però alcune differenze. Prima di tutto il fatto che questa è molto più conveniente dell’originale Harley-Davidson, e il motivo è presto detto. Invece di un display analogico dal design accattivante, il clone cinese presenta uno strumento digitale, che è significativamente più economico da produrre in serie. Ovviamente anche il motore è diverso: la XS650N è dotata di un motore bicilindrico a V da 650 cc che produce 53 CV.

La notizia della sua produzione ha fatto il giro del mondo, creando un vespaio di polemiche, visto che le case cinesi spesso si sono fatte notare per la mancanza di originalità. E questo sembra essere il caso. Proprio per questo motivo sembra altamente improbabile che questa XS650N venga mai commercializzata all’estero. Tuttavia, l’idea di una Harley-Davidson made in China non è più così inverosimile, perché è già diventata realtà.