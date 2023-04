Le 5 supercar più costose al mondo: c’è una grande sorpresa in classifica

Nel 2023 si aggiorna la classifica delle supercar più costose al mondo. Cambia il leader delle auto più care, diverse le sorprese in negativo.

Molto probabile non ne possederemo mai nessuna, ma le supercar continuano a essere il sogno proibito di milioni di amanti delle quattro ruote. Non ce n’è uno al mondo che non desideri almeno una volta poterla non tanto avere nel proprio garage quanto guidarla su strada, o addirittura in pista. Auto che rappresentano il meglio del meglio nel mondo automobilistico, gioielli veri su cui viaggiare con il massimo comfort ma anche con prestazioni top. Ma soprattutto sono le auto più costose del mondo. E non parliamo di un valore che supera un appartamento in centro città, molto di più. Dei veri pezzi pronti ad essere già collezionati così come sono, senza neanche usarli. E questo è un controsenso per un’auto del genere. Ma sta di fatto che per molti è così.

Il fatto che siano dei modelli così costosi è perché si tratta di supercar prodotte in un’edizione limitata, accompagnate da finiture uniche e caratteristiche migliorate. A volte i livelli di personalizzazione estrema offerti da questi tipi di auto di lusso consentono di realizzare direttamente modelli su misura commissionati da clienti che cercano qualcosa di veramente unico.

Nella maggior parte dei casi, questa cura del dettaglio, la qualità ed esclusività senza precedenti di queste vetture risiede nel fatto che, a differenza della stragrande maggioranza dei veicoli che vediamo per strada, sono auto costruite completamente a mano. Inoltre quasi tutti presentano una potenza decisamente esagerata, con almeno 600 CV sotto il cofano di queste vetture. Per non parlare poi della tecnologia a bordo, all’avanguardia e che forse solo tra diversi anni vedremo sulle nostre auto “popolari”.

Supercar, ai piedi del podio un marchio storico

Si sono fermate a ridosso della top 3 due vetture di uno dei marchi più famosi del mondo, Bugatti. La prima è Centodieci, nata come moderno omaggio alla EB110 degli anni ’90, prodotta due anni fa come un’edizione estremamente limitata di sole 10 unità che è stata consegnata nei primi esemplari solo lo scorso anno (valore 8 milioni di euro). Basata sulla Chiron standard, pesa 20 kg in meno e ha un motore da 1.600 CV, che le permette di raggiungere una velocità massima di 380 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in soli 2,4 secondi.

E poi c’è la Voiture Noire, il gioiello più prezioso ed esclusivo di Bugatti, una one-off creata in omaggio alla classica Type 57 SC Atlantic di Jean Bugatti, conosciuta come “La voiture noire” (l’auto nera), un’auto che è scomparsa durante la seconda guerra mondiale senza lasciare traccia fino ad oggi. Questa supercar ha un valore di 11 milioni di euro, dovuto a un corpo totalmente in fibra di carbonio ricoperto da una vernice speciale chiamata Black Carbon Glossy, che non genera riflessi. Il tutto accompagnato dal potente W16 8.0 che raggiunge i 1.500 CV.

Le supercar più belle e costose

Sul podio finisce un marchio storico legato al lusso come la Rolls Royce, in particolare la Sweptail, basata su una Phantom Coupé e con un design ispirato alle Rolls del anni ’20 e allo stesso tempo è un omaggio al mondo delle barche da regata. Si distingue questa supercar per il suo ampio tetto panoramico in vetro e un vano tra i sedili che si apre automaticamente premendo un pulsante per rivelare una bottiglia di champagne bello fresco e un paio di di drink, pronti da gustare. E sotto la sua “pelle” c’è un V12 da 6,75 litri con 460 CV di potenza. Il tutto alla “modica” cifra di 11,5 milioni di euro.

A un soffio dalla vittoria la Pagani Zonda HP Barchetta, che dal 2017 fino allo scorso anno è stata l’auto più costosa al mondo. Si tratta di una vettura speciale, il cui nome deriva dalle iniziali del fondatore e capo del marchio, Horacio Pagani, e già questo dovrebbe rendere l’idea di quanto sia speciale questa macchina. Anche perché poi ne esistono solo tre esemplari. Monta un V12 aspirato da 6,0 litri con 800 CV di potenza, e oggi vale 15,4 milioni di euro.

La più cara oggi sul mercato invece è la Rolls Royce Boat Tail, realizzata dal dipartimento speciale che si occupa di ordini personalizzati per ogni cliente, che ha creato la cosa più vicina a una lussuosa imbarcazione da diporto a quattro ruote. Si tratta di una lussuosa decappottabile a quattro posti basata sulla Phantom Drophead Coupé, che monta un motore V12 da 6,7 ​​litri da 600 CV e ha una elegante vernice blu bicolore. Al suo interno ovviamente è rifinita con lo stesso legno utilizzato negli yacht di lusso e nella parte posteriore nasconde uno scomparto con tutto il necessario per un picnic di classe. Al momento Rolls-Royce ha già prodotto tre unità, dal valore di 23 milioni di euro.

Le sorprese (in negativo)

Guardando la classifica, sono tante le Bugatti presenti, segno che il marchio ormai è sempre più indirizzato verso una produzione di edizioni limitate delle sue vetture. Mancano però, a dire il vero, altri grandi marchi che da sempre si dedicano alle supercar.

Ad esempio la Lamborghini è presente solo con due modelli al 16° e 17° posto con la Veneno Roadster (3,3 milioni di euro) e la Sián (3,3 milioni di euro), mentre decisamente fuori dai radar è finita la Ferrari, che è fuori dalla top 20 e con la Sergio (2,6 milioni di euro), che celebra il leggendario designer Sergio Pininfarina ed è stata prodotta proprio dalla sua casa. Una one-off incredibile. Ma pur sempre lontana dalle più care al mondo.