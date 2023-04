Verstappen e le due frecciatine: ce l’ha con Hamilton e la F1

Max Verstappen domina in quel di Melbourne, in una gara a dir poco folle per quanto accaduto. Ecco le sue parole dopo la vittoria.

A Melbourne è successo di tutto e di più, ma l’unica certezza è che Max Verstappen ha vinto dominando la scena, con una Red Bull che si conferma assoluta schiacciasassi. Il campione del mondo in carica non ha avuto problemi ad imporsi sul tracciato di Melbourne, riallungando in classifica mondiale su Sergio Perez che ha chiuso quinto.

La partenza non era stata facile per l’olandese, che è stato scavalcato dalla Mercedes di George Russell in fase di scatto, per poi cedere anche a Lewis Hamilton dopo tre curve. In seguito, al momento della prima Safety Car, l’ex Williams è stato richiamato ai box spianando la strada al compagno di squadra ed all’alfiere della Red Bull.

Alla ripartenza, l’orange ha atteso un paio di giri prima di prendersi il comando con il DRS aperto nel tratto nuovo, sverniciando la Mercedes come se fosse ferma. A quel punto, non c’è stata più gara, con la RB19 #1 che è stata inquadrata soltanto a pochi giri dalla fine, a causa di una piccola escursione fuori dal tracciato avvenuta alla penultima curva.

Verstappen, ecco il suo commento dopo il successo

Il trionfo di Max Verstappen a Melbourne è stato perentorio, e conferma ancora una volta che in questo 2023 non ci sarà nulla da fare per la concorrenza. Mercedes ed Aston Martin sono sembrate più vicine, mentre la Ferrari è naufragata, ma è sempre la Red Bull che fa festa grande.

L’olandese è sempre perfetto, ed ha fatto capire più volte di non gradire questo nuovo ciclo della F1, che va sempre a caccia di uno spettacolo forzato. Il campione del mondo ha commentato al termine della gara quanto accaduto, confermando di aver avuto sempre tutto sotto controllo.

Ecco le parole di Verstappen: “Abbiamo avuto una partenza pessima, avevo moltissimo da perdere e sono stato abbastanza cauto per evitare rischi. Dopo quella fase, il passo della macchina è stato molto veloce, eravamo lì aspettando che si aprisse il DRS per avere l’opportunità di passare. Con queste bandiere rosse non so che dire, la prima ci poteva stare, la seconda non l’ho capita affatto. Siamo riusciti comunque a sopravvivere, portando a casa il risultato e questa è la cosa più importante“.

Super Max è stato protagonista di un bel duello con Lewis Hamilton al primo giro, e non ha risparmiato una bella frecciata al rivale: “La battaglia con Lewis alla Curva 3? Da parte mia, ho cercato di evitare il contatto, è piuttosto chiaro ciò che è concesso e ciò che non è concesso, spesso le cose non vengono seguite. Quello che è successo è un qualcosa di cui dovremmo tenere conto per le prossime gare“.

L’unico momento difficile è stato quello dell’errorino alla penultima curva, che comunque non gli è costato nulla: “L’errore alla penultima curva a pochi giri dalla fine? Ho fatto un favore alla città di Melbourne, ho tagliato l’erba così non dovranno farlo loro. Ho avuto un piccolo spiattellamento della gomma, ma avevamo un bel margine“.

Per la Red Bull si è trattato del secondo successo a Melbourne, mentre per l’orange è la prima in carriera: “Finalmente siamo riusciti a vincere qua, la mia prima volta su questa pista, ed anche la squadra non vinceva da tanto tempo. Sono contento che i fan se la siano goduta nonostante abbiano dovuto attendere tanto per tutta la giornata, grazie mille anche a loro“.

Il dominio di Super Max è netto, e se la F1 pensa di fermarlo con questa spasmodica ricerca di spettacolo fatto da bandiere rosse e cose di questo tipo, sta sprecando il proprio tempo. Quello che si è visto a Melbourne è uno dei punti più bassi mai raggiunti da questo splendido sport, ormai del tutto snaturato.