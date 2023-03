Marc Marquez e il recupero dall’infortunio: ecco quando tornerà

Marc Marquez si è reso protagonista di una azione spericolata che gli è costata la rottura del primo metatarso della mano destra. Ecco quando tornerà in pista.

Dopo essere stato accusato di guida irresponsabile, Marquez ha subito una pesante penalità in vista del primo Gran Premio a cui prenderà parte, al rientro dall’infortunio. Di sicuro in Argentina, nel prossimo weekend, l’asso argentino non ci sarà. Il double header registrerà diverse defezioni. Nella prima tappa del mondiale in Portogallo è successo di tutto.

Il primo a subire pesanti conseguenze fisiche da un crash sulla pista di Portimao è stato Pol Espargaró. Al rientro nella famiglia KTM il centauro ha sbattuto, violentemente, nelle prove libere, accusando un trauma polmonare. Il giorno dopo è toccato al debuttante nella squadra corse ufficiale della Ducati, Enea Bastianini, a causa di una entrata sconsiderata del compagno di marca Luca Marini. Nella prima storica Sprint Race non è stato il solo ad accusare una pesante caduta.

Il protagonista in negativo, invece, della sfida domenicale è stato Marc Marquez. Dalla pole position il #93 è partito come una scheggia, lottando nelle prime curve con Jorge Martin. I due spagnoli per poco non si trovati a terra, dopo pochi metri. Marc ha fatto il solito numero da circo per rimanere in sella alla sua Honda ma, dopo pochi minuti dallo start del GP, ha voluto rispondere al sorpasso subito da Martinator. Nel trambusto iniziale Pecco Bagnaia e Oliveira hanno strappato le prime due posizioni al duo iberico.

Il botto di Marquez

Pecco si è saputo tenere fuori dai guai nelle primissime battute, ma nessuno avrebbe immaginato un errore così clamoroso da parte dell’otto volte iridato. Marc, infatti, in curva 3 ha centrato Miguel Oliveira. Il pilota, al debutto sull’Aprilia del team satellite RNF, è stato disarcionato dalla moto con una violenza inaudita. Marquez lo ha preso in pieno, scaraventando l’idolo di casa al suolo.

Il tonfo è stato spaventoso e si è temuto il peggio. Per fortuna il portoghese non si è rotto nulla ma non ci sarà nella prossima tappa in Argentina. Anche Marc salterà il secondo round del campionato. La squadra ha fatto ricorso alla sentenza emessa dagli organi giudicanti 48 ore dopo lo strike. Subito dopo lo scontro, il centauro della Honda si è sincerato delle condizioni del collega e hai chiesto scusa a tutti. Dalle tribune sono piovuti copiosi fischi all’indirizzo dell’otto volte campione del mondo.

I giudici hanno deciso di attribuire il doppio long lap penalty al primo appuntamento utile a cui MM93 prenderà parte. Si sarebbe creato un precedente altrimenti, senza una pena scontata in pista in Argentina. Il ricorso della Honda verrà valutato nei prossimi giorni, ma potrebbe non essere accolto. In ogni caso il 2023 del centauro della Honda è partito nel peggiore dei modi. Dopo 3 stagioni part-time i problemi non sono ancora finiti.

Ecco quando rientrerà

Il primo grave infortunio a Jerez de la Frontera nel 2020 ha condizionato la carriera dello spagnolo. Dopo rotture di placche, operazioni e successive riabilitazioni Marc non ha avuto tregue. Il problema di diplopia ha accentuato, ulteriormente, il pieno recupero fisico. In questa annata sembrava essere tornato in piena forma ma a mancare è stata una moto all’altezza del talento del campione di Cervera.

La Honda non ha trovato la quadra sul piano tecnico, accusando sin da primissimi test prestagionali un ampio distacco rispetto alle moto italiane. Non solo la Ducati sembra aver fatto dei passi in avanti, ma anche l’Aprilia è cresciuta in modo esponenziale. Yamaha e Honda, invece, sono rimaste attardate. I primi riscontri in Portogallo hanno evidenziato un gap notevole.

Il trentenne, in ogni caso, è stato operato alla mano destra al Ruber Internacional Hospital di Madrid. L’intervento è perfettamente riuscito. Il centauro della Honda dovrebbe rimettersi in sella alla RC213V in occasione della tappa di Austin, Texas. Marc dovrà rispettare la sanzione del doppio long lap penalty inflitta “nella prossima gara a cui potrà partecipare”.