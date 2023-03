Dovizioso alla Valentino Rossi? Per lui spunta una nuova soluzione

Andrea Dovizioso e Valentino Rossi potrebbero ritrovarsi a bordo dello stesso mezzo, ma non si tratta stavolta di una Yamaha M1.

Tantissimi piloti di MotoGP hanno seguito le orme di Valentino Rossi, una volta ritiratosi dal Paddock. Il fenomeno di Tavullia ha scelto di dire basta nel 2021. Ha temporeggiato ad abbandonare il teatro in cui era diventato famoso per ricevere l’ultimo saluto davanti al suo pubblico. Senza tifosi sulle tribune sarebbe stata una orribile cartolina d’addio.

L’ultima annata in MotoGP è stata avara di soddisfazioni, senza neanche un podio per la prima volta in carriera. Curiosamente l’ultimo compagno di squadra del Dottore è stato Andrea Dovizioso. Quest’ultimo tornò nel Motomondiale, a seguito del passaggio di Franco Morbidelli nella squadra corse ufficiale della Yamaha. Il licenziamento improvviso di Vinales, dovuto da un comportamento sconsiderato, rispalancò le porte all’ex pilota della Ducati.

Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si ritrovarono a battagliare, ma non come i vecchi tempi. La Yamaha M1 diede più problemi che gioie ai rider. Ancora oggi la questione è rimasta irrisolta, considerati i recenti risultati di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Fino all’anno scorso la casa di Iwata aveva ancora un team satellite, mentre nel 2023 non vi è nemmeno più la possibilità di raccogliere i dati per i piloti di punta.

La nuova esperienza di Dovizioso

Il Dovi, dopo l’ultima parte di stagione nel 2021, ci ha riprovato anche nella scorsa annata, affiancato dal giovane esordiente Binder. Entrambi non hanno ottenuto risultati degni di nota. Dopo la tappa di Misano ha deciso di appendere definitivamente il casco al chiodo. In Ducati si è tolto tante soddisfazioni, diventando una leggenda della MotoGP e sfiorando il titolo in 3 occasioni.

Per sua sfortuna si è trovato di fronte il miglior Marc Marquez di sempre. Andrea è riconosciuto come uno dei centauri più corretti e talentuosi degli ultimi 10 anni. Esattamente come Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa e Valentino Rossi potrebbe balzare al volante di una potente auto da corsa. Queste leggende hanno trovato dei diversivi per tenere alta l’adrenalina con obiettivi diversi. Valentino Rossi ha corso nel 2022 a bordo di un’Audi R8 LMS nel campionato Fanatec GT non riuscendo ad andare a podio.

Il 2023, però, è cominciato con un risultato favorevole. Sulla BMW M4 GT3, nella sfida endurance negli Emirati Arabi nell’equipaggio con Maxime Martin, Sean Gelael, Tim Whale e Max Hesse, il team WRT è arrivato sul terzo gradino del podio.

Il Dovi si unisce alla festa

Jorge Lorenzo ha corso al volante di una Porsche il campionato monomarca della casa di Stoccarda, mentre Dani Pedrosa si è sbizzarrito nell’abitacolo di una Lamborghini. A questo trio non poteva mancare Dovizioso. Farà un testa, condividendo il sedile con Marco Wittman, nel Team Project1 per il DTM del 2023. L’ex pilota della MotoGP ha già gareggiato nel DTM, pilotando nel 2019 a Misano un’Audi RS5 del team WRT, quello con cui oggi corre proprio Valentino Rossi.

La notizia è stata ripresa da Speedweek che ha ricordato come “il Dovi aveva saputo stupire tutti. In entrambe le sessioni di qualifiche era stato in grado di battere molti dei piloti titolati. Nella prima gara chiuse dodicesimo, mancando di poco un risultato in zona punti. La seconda gara, invece, l’aveva conclusa al quindicesimo posto”. Ora il centauro romagnolo avrà ben altre emozioni al volante della BMW M4 GT3 nel campionato DTM.