F1, GP Australia: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La F1 torna in pista questo week-end per il Gran Premio d’Australia, previsto sulla pista di Melbourne. Ecco orari e tutte le info utili.

Il mondiale di F1 torna in azione per il Gran Premio d’Australia, terza tappa della stagione 2023. Si tratta dell’ultima gara di questo primissimo scorcio di campionato, visto che poi ci sarà una lunga pausa sino al 30 di aprile, dove si correrà in Azerbaijan. La cancellazione del GP della Cina, infatti, ha lasciato un grosso buco nel calendario, che sarà utile alle squadre per prepararsi al meglio alla fase europea.

In Australia ci si arriva con una situazione di classifica che pare già ben definita, vista la netta supremazia della Red Bull che si è vista nei primi due appuntamenti. Max Verstappen con 44 punti, avendo vinto in Bahrain per poi concludere secondo a Jeddah con tanto di giro più veloce, mantenendo una lunghezza di vantaggio nei confronti di Sergio Perez.

Nel mondiale costruttori, il team di Milton Keynes si gode gli 87 punti conquistati sugli 88 disponibili, dopo aver ottenuto due doppiette che sanno già di resa per i rivali. Dietro di loro c’è il vuoto più totale, considerando che sia l’Aston Martin che la Mercedes sono a quota 38, dunque, ben più che doppiati dai campioni del mondo.

Dopo un 2021 strepitoso ed una prima parte di 2022 molto divertente, la F1 sembra essere ripiombata in un vero e proprio buco nero, con gare scontate e che non lasciano spazio alla battaglia. A questo punto, sarà molto difficile pensare che gli altri rientrino nella lotta, a cominciare da quella Ferrari che in Australia dominò la scena lo scorso anno.

Charles Leclerc ottenne una strepitosa pole position, staccando di tre decimi lo stesso Verstappen, che poi fu costretto al ritiro in gara. Il monegasco trionfò alla domenica, portando a casa il giro più veloce all’ultimo giro. Si trattò di un Grand Chelem, considerando che riuscì a condurre la corsa dal primo all’ultimo giro.

Una superiorità di quel tipo sembrava far presagire un qualcosa di ben diverso a fine stagione, con Verstappen che vinse invece il titolo con un mese e mezzo di vantaggio. La supremazia della Red Bull si è riproposta, in maniera ancor più marcata, anche nel 2023, e per la concorrenza non c’è scampo.

Melbourne è una delle tappe che è più amate dai tifosi e dagli stessi piloti, vista la conformazione del tracciato e l’atmosfera di festa che si respira. La speranza è quella di vivere un week-end che sia bello combattuto, anche se le premesse non fanno pensare a niente di tutto questo.

F1, ecco gli orari televisivi e le info utili al fine settimana

La pista di Melbourne è una delle più belle tra le presenti nel calendario di F1, anche se dallo scorso anno è presente una configurazione ben diversa rispetto al passato. Il Circuit Albert Park ora misura 5278 metri, con alcune pesanti modifiche nella zona centrale.

La Curva 9 e 10, che prima costituivano una lenta chicane, ora vengono affrontate in pieno, aumentando e non poco la velocità media sul giro e facendo scendere i tempi di svariati secondi. In quel tratto, verrà aggiunta una nuova zona DRS, ed ora saranno ben quattro i punti in cui poter aprire l’ala mobile. Lo scorso anno, venne provata nelle prove libere, per poi essere rimossa a causa di un eccessivo porpoising.

I sorpassi sono stati facilitati anche dai nuovi angoli che sono stati dati a varie curve, che ora risultano essere molto più veloci e che causano meno sottosterzo. Dal punto di vista statistico, la Red Bull deve sfatare una sorta di tabù, visto che qui ha vinto soltanto con Sebastian Vettel nel 2011, per poi fare una grande fatica negli anni successivi.

La Ferrari è tornata alla vittoria in F1 lo scorso anno con Charles Leclerc, che ha confermato la grande tradizione del Cavallino da queste parti. Nel biennio 2017-2018 era stato Sebastian Vettel ad imporsi, mentre in passato occorre tornare ai tempi di Kimi Raikkonen nel 2007 per ritrovare soddisfazioni. Il team di Milton Keynes ha tutte le carte in regola per ripetersi.

Orari TV GP Australia SKY

Venerdì 31 marzo



Prove libere 1

Ore 03:30-04:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 07:00-08:00 su SKY Sport F1

Sabato 1 aprile



Prove libere 3



Ore 03:30-04:30 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 07:00-08:00 su SKY Sport F1

Domenica 2 aprile



Gara

Ore 07:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Australia TV8

Sabato 1 aprile



Qualifiche



Ore 14:00-00:00 In differita su TV8

Domenica 2 aprile



Gara