MotoGP, follia di Marc Marquez: dramma in pista in Portogallo

Il pilota della Honda, Marc Marquez, ha combinato un disastro nel Gran Premio di Portogallo. L’otto volte iridato ha compiuto una azione molto azzardata.

Dopo l’entusiasmante spettacolo della prima Sprint Race della storia, in MotoGP i centauri si sono rischierati in griglia per la prima tappa del mondiale 2023. Marc Marquez ha rimesso il muso sulla prima casella, davanti a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Sono stati proprio i due centauri della Ducati a darsi battaglia nella gara corta di ieri.

Pecco ha vinto di gran carriera, mettendo in cascina 12 punti, davanti al Martinator e Marquez. Quest’ultimo ha faticato a tenere il passo delle due Desmosedici GP23. Il più sfortunato di tutti è stato Enea Bastianini, al debutto nella squadra corse ufficiale, travolto da Luca Marini. L’infortunio alla scapola lo terrà fuori per diverse tappe. Si correrà, infatti, subito dopo in Argentina e un recupero lampo è impossibile. Allo start del Gran Premio di Portogallo, il numero 1, ex #63 della griglia, è stato chiuso al via in una morsa tra Martin e Marquez.

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira. Inacreditável. pic.twitter.com/CeHfmUlZJV — B24 (@B24PT) March 26, 2023

Quest’ultimo, dopo aver provato un azzardato sorpasso in P1, ha creato lo scompiglio. Martin ha dovuto alzare la moto e si è infilato in vetta Miguel Oliveira. Il pilota del team RNF Aprilia è stato il più lesto. Bagnaia si è preso la seconda posizione su Martin al secondo giro. Il Cabroncito, dopo lo scossone iniziale, si è rimesso in quarta posizione alle spalle dello spagnolo del team Pramac. L’accelerazione sul dritto della Desmosedici è impressionate.

Marquez provoca un incidente drammatico

Marquez nel tentativo di recuperare più posizioni ha fatto un chiaro errore di valutazione, prendendo in pieno due piloti. Martin si è salvato, allargando la traiettoria, ma Oliveira è stato preso in pieno ed è caduto in modo spaventoso. Vi aggiorneremo sulle condizioni dei piloti.

Marc Marquez si è alzato subito per chiedere scusa al portoghese, rimasto dolorante a terra. Non è la prima volta che il #93 si rende protagonista di una azione spericolata. Al rientro dalla quarta operazione alla spalla destra. Marquez scavalcò Fabio Quartararo, che non aveva avuto uno scatto straordinario. A quel punto il centauro di Cervera perse il controllo della RC213V, mandando al tappeto il leader del mondiale francese.

In Curva 2 El Diablo non riuscì ad evitarlo, tamponando la Honda. In quel caso il crash non diede comportò delle conseguenze fisiche per il pilota della Yamaha, ma non contento il 93 continuò, mandando a terra anche il compagno di marca, Nakagami. Fu molto criticato anche perchè costrinse il giapponese ad una operazione chirurgica alla mano, segnando anche la lotta per la corona tra Fabio e Pecco.

In questo debutto stagionale lo spagnolo è stato subissato di fischi. Ha chiesto scusa al pubblico e si è diretto nel box del team Aprilia, ma non è stato accolto con grande piacere. Non è la prima volta che Marc eccede nella foga, forse perchè non riesce più a tenere il ritmo di un tempo ed è costretto a forzare la mano, considerati i limiti della sua Honda.