Max Biaggi ci ricasca: ecco l’ultima provocazione a Valentino Rossi

Valentino Rossi e Max Biaggi hanno entusiasmato i fan della MotoGP nei primi anni 2000. Tra i due non c’è mai stato un ottimo rapporto, come è emerso anche da una recente chiacchierata del Corsaro.

I fan attuali della MotoGP sentono una tremenda nostalgia per gli anni in cui Valentino Rossi e Max Biaggi duellavano in pista per i titoli mondiali. Per i colori italiani il 2022 è stato un anno positivo con la vittoria di Bagnaia in sella alla Ducati, ma è venuto a mancare quel livello di competizione che solo due grandi rivali in pista possono trasformare in sfide leggendarie.

Valentino Rossi e Max Biaggi sono nella hall of fame della MotoGP, grazie a gesta che hanno fatto crescere a dismisura l’interesse per una categoria che prima di allora era stata di nicchia. Dopo aver vinto tutto nelle classi minori, il romano avrebbe voluto suggellare la sua straordinaria carriera con un trionfo nella classe regina. Non fu particolarmente fortunato perché dopo il dominio Honda targato Doohan, arrivò come un tornado il giovanissimo Valentino Rossi.

Quest’ultimo fu l’erede designato dall’australiano e tenne fede alle aspettative, riuscendo a conquistare tre titoli in top class per la casa di Tokyo. In diverse occasioni l’avversario numero 1 fu proprio Biaggi in sella alla Yamaha. Anche quando i due si scambiarono le selle nel 2004, fu sempre Valentino Rossi ad averla vinta. Negli anni le sfide raggiunsero dei livelli di agonismo con pochi precedenti storici, ma con grande sportività i due italiani hanno riconosciuto che è stato un periodo irripetibile per la classe regina.

Valentino Rossi, anche grazie ai duelli con dei piloti sensazionali, ha accresciuto la sua fama, diventando un punto di riferimento in pista. Per tutti gli italiani è stato il duello più importante della storia delle due ruote. Nel 2022 potrebbe esserci un testa a testa tra i ducatisti Bastianini e Bagnaia, ma non sarebbe nulla in confronto al duello infuocato tra due “nemici” giurati.

La bordata di Max Biaggi

Il pilota romano, fiero rappresentante di un’epoca meravigliosa, anche grazie a bolidi con meno elettronica rese difficile la vita a VR46. A distanza di anni il rivale di Rossi è tornato sull’argomento, nell’ospitata televisiva su Rai2 nel programma Stasera c’è Cattelan. Nella puntata il centauro ha rilasciato una intervista interessante, in cui ha detto: “Rossi? Non è nei primi 50 che chiamo a Natale”.

“I duelli come quello tra me e Vale sono quelli che poi ricordi per sempre – ha spiegato Biaggi – il nostro rapporto attuale? Come prima, abbiamo vissuto il momento della grande rivalità, che è stata epica, ma finita quella siamo tornati ognuno al proprio ruolo. Non abbiamo una vita sociale insieme, non ci sentiamo”. MotoGP, Valentino Rossi più forte di tutti? Il tecnico Ducati gela i suoi fan.

Un ragionamento giusto e che è anche naturale. “Se i miei figli vogliono seguire le mie orme? Mia figlia no, mio figlio ogni tanto ci prova a farmelo capire ma io lo smorzo immediatamente, consapevole dei rischi che comporta la carriera da pilota, vorrei tenerlo lontano dal pericolo. Lui gioca a basket, è meno pericoloso”. Marc Marquez ora vuole la Ducati? Ecco come stanno veramente le cose. Lo spagnolo si è seriamente infortunato nel 2020. Il romano è consapevole di tutti i rischi connessi ad una carriera sulle due ruote.