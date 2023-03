Ferrari, Sainz pronto alla rimonta: questo il suo piano

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha avuto una qualifica complicata. Partirà quarto, dalla seconda fila, ma solo grazie alla penalità di Leclerc e al problema di Verstappen in Q2.

Qualifica da dimenticare per lo spagnolo che ha rischiato anche di non arrivare in Q3. Se l’è cavata alla fine con una seconda fila molto fortunosa nel finale. Costretto a sacrificare un set di gomme soft, lo spagnolo ha fatto registrare il quinto tempo, ma in una situazione normale sarebbe partito in terza fila.

Il suo teammate ha siglato il secondo miglior tempo, e per questo motivo con 10 posizioni di penalità scatterà dodicesimo. Il gap nei confronti della SF-23 gemella di Charles Leclerc è pesantissimo. Mezzo secondo abbondante che manda un messaggio inquietante per il futuro. Sulle auto ad effetto suolo il #55 non riesce ad ingranare. Ha concluso al quarto posto in Bahrain, soffrendo tantissimo in merito alla gestione delle mescole. Dovrà fare una partenza sensazionale per rimanere in corsa per le posizioni nobili della classifica.

L’obiettivo è ottenere il primo podio stagionale, ma nel primo settore la sua Rossa fa una fatica terribile. Il madrileno ha spiegato che ha avuto una serie di problemi nel corso di questi due giorni. In teoria la SF23 avrebbe dovuto fare la differenza sull’asfalto di Jeddah, ma a livello pratico l’unico in grado di tirar fuori il potenziale è Leclerc. Ecco il resoconto delle qualifiche. La situazione sta iniziando a farsi difficile. Il figlio d’arte del Matador dovrà rispondere presente nel secondo round. Lo scorso anno arrivò al terzo posto.

L’amarezza di Carlos Sainz

“Ho avuto tantissimi problemi nel primo settore in questa qualifica. C’è qualcosa da guardare, perché perdevo tutto in quel tratto, almeno 3-4 decimi. Nel resto della pista ero veloce, ma perdevo troppo nel primo settore. Poi ho dovuto usare un secondo set di gomme in Q2 e questo mi ha un po’ compromesso la Q3. La cosa positiva è che la gara è domani e proveremo a fare una rimonta”, ha annunciato lo spagnolo a Sky Sport F1.

“Non è stato l’inizio di weekend che volevamo, un passettino indietro rispetto a quello che ci saremmo aspettati. Ma è la prima volta che venivamo su questo circuito con questa macchina, quindi abbiamo qualcosa da verificare. Però penso che Charles abbia sfruttato molto bene la macchina, soprattutto nel primo settore, quindi devo migliorare io”, ha spiegato il figlio d’arte del Matador. Scoppia la bufera a Maranello, Ferrari “aiuta” la concorrenza? Fan allibiti.

Domani gli aspetta un duello con l’Aston Martin e le due Mercedes. L’occasione di arrivare sul podio c’è. Sergio Perez dalla pole position e Verstappen dalle retrovie metteranno a ferro e fuoco il rapidissimo tracciato cittadino. Lo spagnolo ha assicurato che ci proverà, ma sul passo gara il degrado delle mescole è tutto da valutare. Dovrebbe essere inferiore rispetto al Bahrain. Sainz crede nella possibilità di arrivare sul podio, a maggior ragione con la Red Bull di Max Verstappen che scatterà solo 15° dopo un problema al semiasse accusato in Q2.