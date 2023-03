F1, Verstappen sconsolato per il suo problema: arrivano parole clamorose

Dopo il trionfo all’esordio nella tappa del Bahrain, il bicampione del mondo Max Verstappen, ha concluso le qualifiche anzitempo e scatterà in quindicesima posizione.

Sin dal primo turno di prove libere la Red Bull Racing ha dimostrato di poter fare la differenza rispetto a tutti gli altri top team. La Scuderia Ferrari, dopo la prestazione incolore del primo GP, avrebbe dovuto riscattarsi, ma il weekend è partito in salita con le 10 posizioni di penalità in griglia per Leclerc, mandando a nozze i piloti della casa con sede a Milton Keynes.

La RB19, anche con un’ala scarica, su un asfalto diverso rispetto al Bahrain sembra fare un’altra categoria. In ottica gara il ritmo dell’auto ad effetto suolo austriaca appare inavvicinabile. Nel Q1 Verstappen e Perez hanno subito fatto segnare i tempi più veloci con le mescole soft. Con 1:28.761 l’olandese ha rifilato 4 decimi abbondanti al compagno di squadra messicano.

L’olandese nell’ultima curva è riuscito ad anticipare la traiettoria, girando molto più stretto. Con più grip fa meno strada rispetto agli avversari. La Red Bull Racing permette una guida di questo tipo, riuscendo a trazionare meglio rispetto agli avversari. L’unica auto che sembra essere in grado di tenere botta è l’Aston Martin nelle mani di Fernando Alonso.

L’olandese sul più bello, però, è rimasto piantato in terza marcia all’ottavo minuti in Q2. Dopo aver sfiorato un incidente contro il muro Max si è lamentato di un problema al cambio immediatamente. L’ex numero 33 è stato costretto a scendere dalla macchina. Partirà dalla quindicesima posizione a causa del guaio al semiasse. Una delusione enorme, anche perché avrebbe potuto vincere a mani basse, ma anche un’auto, apparentemente, perfetta ha avuto un’avaria tecnica.

La collera di Max Verstappen

L’olandese avrebbe potuto ottenere la pole position. colpo di scena clamoroso che, forse, darà l’occasione più grande al teammate e anche a Fernando Alonso. Lo spagnolo dell’Aston Martin si è giocato la pole position con il Checo. Il nativo di Oviedo ha fatto il massimo, ma ha chiuso con la seconda posizione. Leclerc lo ha scavalcato nel finale ma partirà dalla dodicesima posizione, tre posizioni davanti a Max. F1, GP Jeddah: Orari TV e streaming su SKY e TV8.

Perez si è preso la pole position. Soddisfatto il messicano. Le qualifiche hanno riservato la grande sorpresa con Max Verstappen. Quest’ultimo, a Sky Sport, ha dichiarato: “E’ stato un problema al semiasse, si è rotto sulla posteriore destro. Dovremo guardarlo bene. Non è l’ideale. È successo all’uscita dalla curva 10, il che è chiaramente fastidioso, però finora abbiamo avuto un ottimo fine settimana, siamo andati bene in ogni sessione. Ogni volta che siamo scesi in pista la macchina funzionava molto bene. Sicuramente ora sarà un po’ più complicato arrivare davanti“.

La superiorità della sua RB19 è evidente, come ha dimostrato la pole di Perez. Max non ha dubbi su una eventuale rimonta, sebbene servirà un miracolo per conquistare la prima posizione: “Avrei sperato di iniziare più avanti, ma ormai non possiamo cambiarlo. Comunque tutto è possibile su questa pista, anche se bisogna essere realistici. Sarà dura, ma abbiamo un buon ritmo quindi sicuramente avanzeremo nel corso della gara“.

Dovrà stare attento nei primi caotici giri. Horner ha confermato che l’auto è straordinaria, ma hanno cambiato anche due scatole del cambio. Ora andranno sino in fondo nella questione, sperando che non si ripeta un problema domani.