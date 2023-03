F1, GP Jeddah: Orari TV e streaming su SKY e TV8

Dopo il debutto in Bahrain, il circus della F1 si sposterà a Jeddah per il secondo appuntamento stagionale. Ecco tutti gli orari dell’evento del prossimo weekend.

Il netto trionfo delle Red Bull Racing ha tolto un po’ di entusiasmo agli appassionati di F1. La RB19 sembra fare uno sport a parte, dando l’impressione di una superiorità schiacciante. La grande sorpresa è stata l’Aston Martin che, con il bicampione Fernando Alonso, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio, alle spalle di Max Verstappen e Sergio Perez.

Nel primo round stagionale la Ferrari ha raccolto un misero quarto posto a 48 secondi dalla vetta con Carlos Sainz. L’usura delle gomme dure è stata preoccupante, ma le cose potrebbero migliorare in Arabia Saudita. Charles Leclerc, invece, ha concluso la sua prima corsa anzitempo, fermandosi al giro 41 per un problema alla seconda centralina.

Un inizio da incubo per la squadra modenese che, in teoria, dovrebbe essere la prima antagonista della Red Bull Racing. Per ora la classifica costruttori vede la squadra austriaca comandare con 43 punti, davanti all’Aston Martin con 23. La Mercedes è a 16 davanti alla Rossa a 12. La Ferrari è già chiamata ad una prova d’orgoglio per evitare di accusare un gap ancora più ampio dopo 2 GP. Quanti fan ha la Ferrari? I dati sulla passione rossa sono assurdi.

Le caratteristiche del circuito di Jeddah

Il rapidissimo tracciato di Jeddah è il cittadino più lungo del calendario con i suoi 6.174 metri e anche quello con il numero di curve più elevato: ben 27. E’ stato, nell’anno del suo debutto, teatro della sfida clamorosa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nel 2021 la spuntò il sette volte campione del mondo della Mercedes. Fu una edizione emozionante, già a partire dalla qualifica.

Jeddah è un circuito nato per stupire. Gli arabi hanno voluto impressionare il mondo con un layout estremo che mette a dura prova i piloti. La pita è angusta e velocissima. Un piccolo errore può essere fatale. Per fortuna non vi sono state conseguenze gravi in passato, ma solo un grosso spavento per Mick Schumacher nel 2022. Scoppia la bufera a Maranello, Ferrari “aiuta” la concorrenza? Fan allibiti.

Il tracciato è stato progettato da noto Hermann Tilke. E’ un circuito di accelerazione pura, dato che sono i rettilinei e i leggeri cambi di direzione a fare la differenza. La Rossa dovrebbe avere meno problemi di usura, grazie all’asfalto pressoché nuovo del tracciato. Vedremo la SF23 con un assetto scarichissimo, ma i favoriti numeri 1 rimangono sempre i piloti della Red Bull Racing. Max ha conquistato la scorsa edizione, piegando la resistenza di Charles Leclerc. Al terzo posto si classificò, invece, Carlos Sainz sull’altra Ferrari.

F1, ecco gli orari televisivi

Il secondo round del campionato 2023 potrebbe riservare delle sorprese. Quindi non perdetevelo. Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Jeddah SKY

Venerdì 17 marzo

Prove libere 1

Ore 14:30 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Prove libere 2

Ore 18:00 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 18 marzo

Prove libere 3

Ore 14:30 live su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Qualifiche

Ore 18:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 19 marzo

Gara

Ore 18:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Orari TV GP Bahrain TV8

Sabato 18 marzo

Qualifiche

Ore 21:00 in differita su TV8

Domenica 19 marzo

Gara