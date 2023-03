Lewis Hamilton, arriva il clamoroso divorzio: decisione ormai presa

Si chiude un capitolo di storia per Lewis Hamilton, che si è separato da una persona per lui molto importante. Ecco di chi si tratta.

La F1 è arrivata a Jeddah dove si tiene il secondo appuntamento stagionale, nel quale la Red Bull e Max Verstappen sono ovviamente i grandi favoriti. Tra coloro che devono dare una risposta c’è la Ferrari, ma anche la Mercedes e Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha ottenuto la pole position e la vittoria nel 2021, deludendo però lo scorso anno.

Il sette volte campione del mondo, da quel 5 dicembre, non ha più mosso le sue statistiche, come se il Gran Premio dell’Arabia Saudita di poco più di un anno fa fosse diventata una maledizione. Sir Lewis la deve sfatare, anche se le difficoltà del team di Brackley non fanno ben sperare.

Per quello che riguarda la figura di Hamilton, in quel di Jeddah è stata comunicata una notizia che ha fatto molto rumore, visto l’annuncio che è arrivato proprio dal sette volte iridato. Infatti, il rapporto tra il britannico e Angela Cullen si è interrotto contro ogni previsioni in queste ore.

Hamilton, finisce il rapporto con Angela Cullen

Una notizia davvero clamorosa è arrivata nel paddock di Jeddah, visto che il rapporto tra Lewis Hamilton e la sua assistente Angela Cullen si è interrotto dopo ben sette anni di partnership. Sin dai primi momenti di questo fine settimana in Arabia Saudita, la figura della sua ormai amica non era apparsa, e tutti si chiedevano se fosse successo qualcosa.

La risposta è arrivata direttamente da Sir Lewis, che ha spiegato l’accaduto con un post sui suoi canali social: “Negli ultimi sette anni, Angela è stata sempre dalla mia parte, ha spinto sempre per tirare la versione migliore di me stesso. Per questo motivo, spero che tutti voi vi uniate a me in questo momento nell’augurarle le cose migliori per ciò che farà in futuro, sperando che possa realizzare i propri sogni. Grazie per tutto Ang, sono molto curioso di scoprire ciò che farai nelle tue prossime avventure“.

I motivi della separazione tra Hamilton e la Cullen non è noto, visto che Sir Lewis si è limitato soltanto ad annunciare la notizia, senza spiegare ciò che ha portato ad una decisione che non era attesa. Infatti, quando capitano queste cose ci sono sempre delle indiscrezioni che la anticipano, ma stavolta non è affatto andata in questo modo.

Tra Lewis ed Angela una vera e propria amicizia

Il rapporto di collaborazione tra Lewis Hamilton ed Angela Cullen era iniziato nel 2016, e da quel momento in poi, la donna non è mai mancata, in ogni singolo week-end di gara. Oltre che una fisioterapista ed un’assistente, è diventata un’amica a tutti gli effetti del sette volte campione del mondo, il quale ha dichiarato che è stata una delle persone più importanti dopo la beffa di Abu Dhabi del 2021.

La donna è nata ad Auckland il 5 agosto del 1974, ed è stata anche una giocatrice di hockey durante la sua giovinezza. C’è da dire che la sua avventura al fianco del britannico, anche sul fronte economico, non è stata affatto negativa, visto che percepiva un qualcosa come 113 mila dollari a stagione, di certo un nulla rispetto ai 40 milioni e passa del suo pilota, ma comunque un gran bell’andare.

Durante i fine settimana di gara, la vedevamo sempre attaccata a lui, e quando il pilota decideva di portare il suo cane Roscoe, doveva occuparsi anche dell’animale mentre Sir Lewis era impegnato in pista. Dobbiamo ammettere che sarà molto complesso a vedere il campione della Mercedes aggirarsi per il paddock senza la sua ombra, e siamo molto curiosi di sapere in cosa si impegnerà in futuro.