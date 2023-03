F1, Verstappen non corre a Jeddah? Clamorosa indiscrezione

Max Verstappen è il leader del mondiale di F1, ma c’è un dubbio sulla sua presenza a Jeddah. Ecco che cosa può accadere.

La F1 è di scena a Jeddah in questo fine settimana, ma è arrivata una notizia non troppo positiva che riguarda il campione del mondo, ovvero Max Verstappen. L’olandese, da queste parti, ha dominato la scena lo scorso anno, regalandoci un duello spettacolare con Charles Leclerc.

Il campione del mondo vuole continuare a stare davanti a tutti, ma la seconda tappa della stagione di F1 targata 2023 non inizia bene per lui. Ecco cosa sta succedendo e quelle che sono le ultime novità, per un inizio di lavoro che può avere davvero del clamoroso nel paddock dell’Arabia Saudita.

F1, problemi di stomaco per Max Verstappen

La Red Bull ha appena diramato un comunicato ufficiale, nel quale ha detto che Max Verstappen salterà il giovedì di Jeddah, ovvero la giornata in cui i piloti di F1 si dedicano agli incontri con la stampa. La motivazione sono alcuni problemi di salute, forse un mal di stomaco. Da capire se sarà in pista o meno.

Il campione del mondo ha poi detto la sua, affermando che dovrebbe comunque farcela a correre: “Ora mi sento di nuovo bene dopo aver passato qualche giorno difficile a causa del mal di stomaco. Per questo ho dovuto posticipare il mio volo e sarò in pista soltanto venerdì. Ci vediamo a Jeddah!“.

Il campione del mondo della F1 sembra aver dunque tolto ogni dubbio sulla sua presenza in pista, ma è chiaro che si tratta di un piccolo campanello d’allarme. L’assenza del più forte sarebbe un brutto colpo per il Circus, che ovviamente vuole offrire il massimo a coloro che sono presenti in pista. In questi giorni, vi terremo aggiornati su ciò che accadrà in merito.