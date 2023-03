Quanta coppia ha una F1? I numeri sono da capogiro

Le monoposto di F1 possono contare su delle potenze assurde, ma anche la coppia è di livello eccelso. Ecco quanta ne hanno le vetture.

Il mondo della F1 è estremamente affascinante, perché si tratta della massima espressione della tecnologia applicata alle quattro ruote. In molti, questi aspetti, non riescono a capirli, ed accusano tale sport di essere noioso e non paragonabile a tanti altri. La vera bellezza sta proprio nel saper comprendere ed analizzarne gli aspetti tecnici, capire il lavoro che c’è dietro ad ogni singolo componente di questi bolidi che hanno raggiunto delle prestazioni che in passato era difficile immaginare, pur con un peso enorme.

Le monoposto di F1 sono equipaggiate da power unit turbo-ibride, che toccano potenze massime che sfondano il muro dei 1000 cavalli, mentre con gli aspirati non si superavano i 750. La coppia è uno degli elementi che più interessa ai fan, anche se, vista l’architettura dei motori, non è poì così troppo elevata come si potrebbe pensare.

F1, ecco la coppia massima che raggiungono le vetture

Le monoposto di F1 possono contare su oltre 1000 cavalli di potenza massima e ben 700 Nm di coppia. La cilindrata è di 1600 cc, e questo è un dato che non spaventa poi troppo, ma è chiaro che, con l’aggiunta di tutta la parte elettrica, si sia deciso di puntare su motore turbo V6 più piccolo ma che può arrivare a delle potenze massime mai esplorate in passato.

La difficoltà che molti hanno avuto, soprattutto nei primi anni dell’era della power unit, era quello di gestire la potenza in fase di trazione, una problematica che spesso c’è anche nelle moto. I motori turbo-ibridi sono di una complessità incredibile, e spesso è complesso riuscire a gestire il tutto alla perfezione.

Uno dei grandi problemi è legato alla ricerca dell’affidabilità, visto che è possibile utilizzare solo un massimo di 3 motori a stagione. Spesso, come accaduto alla Ferrari lo scorso anno, per cercare di massimizzarla è necessario abbassare la potenza, ed è chiaro che anche i valori di coppia ne risentono, oltre che le velocità massime. Da questo punto di vista, come vedremo in seguito, la Red Bull può contare sul gran lavoro della Honda, che dopo le difficoltà dei primi anni in F1 è cresciuta tantissimo.

Anche la Mercedes non se la sta certo passando bene e deve inventarsi qualcosa, anche se i problemi delle frecce nere sono legati più che altro a carenze aerodinamiche. Nelle prossime righe, vedremo come uno dei segreti della Ferrari che era appunto legato alla coppia lo scorso anno è andato perduto in poco tempo.

Il motore Ferrari ed il vantaggio perso sulla coppia

Uno dei segreti del motore Ferrari all’inizio della scorsa stagione di F1 stava proprio nella coppia, che permetteva ai piloti di acquisire dei grandi vantaggi in uscita dalle curve. Come ricorderete, Charles Leclerc riusciva ad allungare sui propri rivali proprio nelle fasi di trazioni, grazie ad un gran lavoro del motore Superfast.

Durante il 2022, la Honda, che fornisce la Red Bull, ha portato diverse novità tecniche prima della fase di congelamento in termini di parte ibrida, guadagnando un gran margine proprio sul fronte di quell’elemento. Nel Circus di oggi, l’elettrico ha raggiunto un’importanza capitale, e la sensazione è che il marchio giapponese sia divenuto irraggiungibile da quel punto di vista.

La coppia della Ferrari non ha più quel vantaggio che c’era in passato, ed ora, la nuova vettura, fa anche fatica in trazione per un concept sbagliato di vettura. Su questo fronte, sia la Red Bull che l’Aston Martin paiono essere un passo in avanti, e recuperare, in così poco tempo, sarà veramente complicato.