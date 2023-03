Jean Todt “protagonista” anche agli Oscar: risultato clamoroso

La moglie di Jean Todt, Michelle Yeoh, è nel cast del film che ha sbaragliato la concorrenza alla Notte degli Oscar. Che gioia per loro.

Jean Todt è uno degli uomini che ha fatto la storia del motorsport, soprattutto grazie al ruolo di team principal che ha avuto in Ferrari. In seguito, è stato per oltre un decennio il presidente della FIA, mentre ora si gode un periodo di riposo dopo aver ceduto la propria carica a Mohammed Ben Sulayem.

Nelle ultime ore, per il manager francese è arrivata una splendida notizia, che è legata alla figura della sua storica moglie Michelle Yeoh, la quale è nel cast di un film che ha dominato la Notte degli Oscar andata in scena in queste ultime ore. Enorme la gioia della coppia che ha festeggiato alla grande.

Todt, sua moglie Michelle Yeoh regina degli Oscar

La moglie di Jean Todt, ovvero Michelle Yeoh, ha vinto il premio di miglior attrice protagonista del film Everything Everywhere All at Once, ed è la prima donna asiatica a portare a casa questo premio ambito da tutti. La donna ha subito dopo parlato nel suo discorso di ringraziamento, non nascondendo la grande gioia per il risultato conseguito.

Ecco le sue parole: “Questo è un faro di speranza e di possibilità. Ciò che mi è accaduto in queste ultime ore è la prova provata che i sogni si possono avverare, e non permettete a nessuno di dirvi che la vostra età è troppo alta per raggiungere certi obiettivi, questa è una cosa che non deve accadere mai“.

Grande gioia, ovviamente, anche per Todt, che ha accompagnato la sua compagna di vita alla Notte degli Oscari, e che si è seduto in sala con lei nell’attesa dell’annuncio dei vincitori. Il film in cui la Yeoh ha recitato ha vinto un totale di sette statuette, confermando quelle che erano le attese che lo vedevano come grande favorito.

Una carriera in continuo crescendo per Michelle Yeoh

La moglie di Jean Todt ha sempre avuto una carriera molto attiva nel mondo del cinema. Michelle Yeoh è nata a Ipoh il 6 agosto del 1962, ed malese ma di origini cinesi. Nel corso della sua adolescenza, sognava di diventare una ballerina di successo, ma ha poi virato le sue attenzioni sul mondo del cinema.

Infatti, la sua giovinezza è stata segnata da un terribile incidente che le ha provocato alcuni danni alla spina dorsale, fatto che non ha compromesso la facoltà di camminare, ma che gli ha reso impossibile la carriera nella danza. La sua avventura nel cinema è iniziata da giovanissima ed ha recitato sin dagli anni Ottanta, ed ha partecipato a film molto noti come Memorie di una gheisha o al terzo capitolo de La Mummia.

Nel 2022 è arrivato un riconoscimento non da poco, visto che la rivista “Time” l’ha fatta rientrare tra le 100 persone più influenti di tutto il mondo. L’amore con l’ex team principal della Ferrari è sbocciato nel 2004, l’ultimo anno del dominio tecnico in F1 assieme a Michael Schumacher, in quello che fu il periodo d’oro della Scuderia modenese sotto la sua gestione. Jean ha fatto la storia di questa squadra, e manca ancora moltissimo ai tifosi che ormai soffrono da troppi anni per le mancate vittorie e le brutte figure accumulate.

Dopo un leggero riavvicinamento lo scorso anno, un eventuale nuovo accordo tra il francese e la Ferrari è saltato, ma va anche capito. Jean vuole ora godersi la vita e lo ha iniziato a fare grazie al grande successo ottenuto da sua moglie, che dopo tanti problemi in gioventù ha costruito il suo capolavoro.