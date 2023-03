MotoGP, Aprilia in allarme: spunta un problema drammatico

Al termine dei test a Portimao l’Aprilia ha una grana da gestire. Uno dei suoi piloti non sta bene e lo start della stagione è alle porte.

La preseason si è conclusa e in MotoGP sembra esserci un solo dominatore. La Ducati ha piazzato sette moto nei primi otto posti, nell’ultimo giorno di test in Portogallo, ma solo perché Di Giannantonio non ha spinto al massimo. In Aprilia si sono subito resi conto dello strapotere tecnico della nuova Desmosedici GP23.

Nel 2022 la casa di Noale partì con il turbo, conquistando la prima pole e vittoria in Argentina. Aleix Espargaró riuscì ad infilarsi alla grande nella lotta tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, ricoprendo il ruolo di outsider per gran parte della stagione. Per lunghi tratti del campionato lo spagnolo dell’Aprilia è stato anche secondo, per poi essere beffato alla fine da Enea Bastianini. Quest’ultimo, motivato dal contrattone con la squadra corse ufficiale della casa di Borgo Panigale, riuscì a strappare la terza piazza in graduatoria ad Aleix.

L’Aprilia, invece, ha concluso al terzo posto nella classifica costruttori, alle spalle di Ducati e Yamaha. Il distacco è stato, però, di 200 punti dalla vetta e, ad oggi, non pare poter diminuire. Il campione del mondo torinese ha staccato tutti durante i test, dando l’impressione di avere un feeling ancora superiore rispetto allo scorso anno.

Scatta l’allarme in casa Aprilia

La casa di Noale vorrebbe essere la prima antagonista della Rossa. A livello tecnico la nuova RS-GP sembra l’unica moto del lotto in grado di mettere in difficoltà i campioni di Borgo Panigale. Le novità tecniche portate in pista a Sepang e Portimao hanno dato un esito positivo. La squadra, ad oggi, sembra la seconda forza.

Le giapponesi sono ancora lontane. Yamaha è più potente di prima ma più nervosa. La Honda, invece, non pare aver trovato la quadra. KTM sembra, leggermente, più in difficoltà rispetto all’inizio del 2022. I fan italiani, inevitabilmente, sognano una sfida accesa tra Aprilia e Ducati, ma per tenere testa alla super squadra emiliana occorrerebbe il migliore Aleix Espargaró, oltre ad un Vinales al top.

L’annuncio scioccante di Aleix Espargaró

Al termine dei test il capitano dell’Aprilia ha affermato che la moto va bene. Il progetto è convincente, ma il problema principale è la sua condizione fisica. Lo spagnolo ha affermato che non ha le forze, “è come se il mio polso dormisse, non riesco a fare tre o quattro giri di fila. Se c’è la fibrosi, dovrà essere pulito”. Si tratterebbe di finire sotto i ferri. Maverick Vinales dovrà avere un ruolo di primissimo piano nel 2023, mentre Miguel Oliveira e Raúl Fernández, nel team satellite, si stanno ancora adattando alla nuova della RS-GP.

“Non siamo male, io sono al di sotto del track record e relativamente vicino al primo – ha affermato Aleix Espargaró ad AS – ma tu vuoi sempre di più. Vorrei lottare per la pole position tra due sabati a Portimao e abbiamo ancora un po’ da fare, ma non sono neanche brillante fisicamente. La moto va bene, ma io non sto bene. Non ho la forza nel braccio per frenare forte, quindi spero di poter migliorare.”

Per l’Aprilia è una notizia pessima in vista del primo round della stagione che si terrà nell’ultimo weekend di marzo. L’avambraccio destro del pilota dell’Aprilia è molto dolorante a causa di una possibile sindrome compartimentale. Il centauro potrebbe essere operato per la terza volta. Aleix almeno appare contento del lavoro svolto in fabbrica in inverno, ma è consapevole che ci saranno più pressione in questa annata. L’Aprilia non è più la sorpresa della classe regina, ma dovrà confermarsi al top.

“Ieri mi sono dovuto fermare, perché non potevo fare più di due giri. Oggi sono riuscito a fare qualche giro, ma non ho forze. È come se il mio polso dormisse. Non sento le dita ed è un po’ strano perché neanche il mio braccio si gonfia come la sindrome compartimentale. Ho fatto un’ecografia qui alla Clinica Mobile, e sembra che io abbia una fibrosi che mi sta irrigidendo molto i muscoli, quindi domani avrò altri esami alla Clinica Dexeus”, ha confessato lo spagnolo.