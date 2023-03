Meteo, Andrea Giuliacci fa il punto della situazione: ecco cosa ci aspetta

Andrea Giuliacci è un personaggio di spicco nell’ambito del meteo. Le sue parole arrivate in queste ore preoccupano e non poco.

Il meteo è un aspetto che fa parte della nostra vita, che è sempre al centro dei nostri progetti. Quando vogliamo decidere come passare una giornata fuori, dobbiamo sempre fare i conti con ciò che vediamo fuori dalla finestra. Per questo motivo, informarsi per bene è fondamentale, anche sugli eventi peggiori che stanno capitando.

Come vedremo in seguito, l’esperto di meteo Andrea Giuliacci è stato intervistato proprio sulla situazione del nostro paese, vittima sempre più spesso di gravi calamità naturali. A questo punto, è bene informarsi sui comportamenti da tenere ed anche su ciò che accadrà prossimamente, e non sembra esserci nulla di buono all’orizzonte.

Meteo, ecco le parole di Andrea Giuliacci

Quando parliamo di meteo e clima all’interno del nostro paese, non possiamo non fare riferimento ad un personaggio come Andrea Giuliacci. Il famoso esperto è stato intervistato in esclusiva da “Notizie.com“, ed ha rivelato alcuni scenari terribili per quello che riguarda il clima e le temperature che raggiungeremo prossimamente.

Ecco le sue parole: “Se l’inverno caldo è stato eccezionale e non lo riavremo in futuro? Non possiamo parlare di un qualcosa di anomalo, ormai questa stagione è mite da diversi anni. Ci sono dei momenti in cui fa più freddo, ma nel complesso le medie sono più elevate rispetto al passato“.

Giuliacci ha poi analizzato il problema più grande del nostro tempo relativamente al meteo ed al clima, ed ovviamente, ci stiamo riferendo alla siccità. I fiumi risultanto quasi prosciugati, o comunque non hanno una portata sufficiente per garantire irrigazione ai campi, e di questo l’agricoltura e gli allevamenti ne soffronto tantissimo, soprattutto al nord.

Il meteorologo ha detto: “Se il discorso precipitazioni dovesse restare invariato, ovvero con un trend negativo, avremo una situazione ancor peggiore rispetto alla scorsa estate. Va poi considerata anche un’altra questione, che è relativa sempre alle temperature. Se ci troviamo in presenza di inverno e primavera poco piovose, avremo un’estate molto calda sin dai primi periodi“.

Un altro guaio non da poco è legato agli eventi climatici estremi, come precipitazioni molto intense che possono causare gravi danni. Qualche mese fa l’alluvione di Ischia ha prodotto danni incalcolabili, ma anche in Sicilia ed in altre zone d’Italia sono avvenuti eventi di questa portata. Giuliacci teme che tali catastrofi possano ripetersi in continuazione.

“Quando piove poco, il terreno diventa molto asciutto, cosa che lo rende vulnerabile ai periodi in cui ci sono le precipitazioni. Un’estate molto calda, inoltre, produce una maggiore energia nelle piogge del periodo autunnale. Dunque, in sostanza, le precipitazioni saranno ben più forti ed intense, producendo gravi danni“.

Lo scenario è davvero preoccupante, e quando un esperto del calibro di Giuliacci si spinge in maniera così importante sui pronostici significa che c’è qualcosa che non va. Anche la prima metà di marzo, sul fronte climatico, è stata inquietante, viste le altissime temperature toccate nella gran parte d’Italia e le poche piogge.

Giuliacci ha concluso con un’osservazione sulle prossime due settimane che concluderanno il mese attualmente in corso: “Dovrebbe trattarsi di un mese di marzo abbastanza normale in termini di piogge, visto che sin qui il clima è stato caldo, ma è previsto un abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, anche se non saranno poi così basse“.