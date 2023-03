Hamilton, ammissione clamorosa: che batosta per la Mercedes

Il GP del Bahrain ha visto la Stella chiudere giù dal podio. La forma di un tempo è lontana ed Hamilton non nasconde il proprio disappunto.

Il 2023 doveva essere l’anno della riscossa da parte della Mercedes. Ed invece, stando a quanto visto nei test invernali e nel primo weekend di gara sul circuito del Bahrain, la W14 c’è abbastanza, ma ancora annaspa. Sebbene sia stato disputato soltanto un round di questo Mondiale, si può dunque già escludere che almeno una delle coppe tornerà a Stoccarda. Troppo ampio ancora il deficit in termini di potenza. E anche se è stato fatto un gran lavoro e il porpoising è stato ridotto, la Red Bull viaggia su un altro pianeta.

Non bastasse, questa volta si è inserita nella lotta per l’iride l’Aston Martin che, con Alonso, si candida a dare fastidio a quelli che abbiamo sempre nominato top team. Il primo GP stagionale ha visto Hamilton tagliare il traguardo in sesta piazza. Russell, invece, in quarta. Niente di esaltante, specialmente se si pensa che c’è stato pure il ritiro di Leclerc dalle primissime posizioni.

Hamilton depresso, cosa deve fare la Mercedes

Analizzando la sua performance a caldo, Lewis ha dichiarato di aver riscontrato le medesime falle notate in qualifica. In particolare per quanto riguarda il passo, più lento pure di quello della verdona.

“C’è ancora molto da fare“, ha detto con l’intento di scuotere la squadra. Ma cosa manca alla monoposto nata a Brackley?

“L’intoppo non riguarda il funzionamento delle gomme, ma proprio l’auto in generale“, si è pronunciato in maniera caustica. “Il ritmo che avevo mi ha ricordato quello di dodici mesi fa. In mattinata, quando abbiamo fatto il briefing tecnico avevo anticipato che avremmo sofferto e così è stato“, ha considerato dettando come compito principale la ricerca del carico aerodinamico, a suo avviso, il punto debole più importante dell’attuale progetto. “Non appena lo avremo aggiunto sia all’anteriore, sia al posteriore, saremo senz’altro più competitivi“.