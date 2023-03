F1, Lewis Hamilton sorprende tutti: la previsione è clamorosa

Il pilota anglocaraibico della Mercedes è carico in vista del Gran Premio del Bahrain. Lewis Hamilton

Domenica prenderà il via la settantaquattresima stagione del campionato del mondo di Formula Uno. Lewis Hamilton ha preso parte a sedici stagioni ed è pronto a battagliare nella sua diciassettesima annata nella massima categoria del Motorsport.

La sua carriera è stata stellare, ma potrebbe aprirsi e chiudersi nello stesso modo. Nel 2007, all’esordio in McLaren, il pilota con il numero #44 fu beffato nelle ultime gare, subendo una le più grandi delusioni nella storia della Formula Uno. Sembrava in procinto di poter conquistare il suo primo mondiale al debutto, ma tra i due litiganti della McLaren emerse Il terzo incomodo della Ferrari, Kimi Raikkonen.

Dopo la batosta Hamilton si riprese conquistando con molta fortuna il titolo mondiale con il team di Woking nel 2008. Nelle annate successive Lewis non riuscì a tenere il passo del rivale a causa di una monoposto non altezza del suo talento. Il passaggio poi in Mercedes ha cambiato la sua carriera, dandogli la possibilità di vincere altri sei titoli mondiali. il nativo di Stevenage sembrava proiettato a conquistare ben 8 corone, superando anche Michael Schumacher ma ad Abu Dhabi 2021 si consumò forse la beffa più atroce della sua carriera.

Il sorpasso subito da Max Verstappen all’ultimo giro del Gran Premio determinò la perdita di un titolo che Hamilton sentiva già cucito sulla sua pelle. Le azioni di Michael Masi furono oggetto di grande dibattito nel Paddock, ma alla fine l’olandese celebrò il suo primo titolo mondiale e l’inglese si sentì defraudato.

Da allora Hamilton non è stato più lo stesso in pista, sicuramente a causa di un’auto ad effetto suolo problematica e non adatta al suo stile di guida, ma anche sul piano psicologico la sconfitta nel 2021 ha lasciato degli strascichi pesanti nella sua testa. Nella scorsa annata Lewis non ha vinto neanche un Gran Premio, perdendo di fatto la possibilità di rivendicare il titolo dell’olandese.

I tifosi si aspettavano un duello nella scorsa stagione, ma la W13 si è dimostrata una vettura problematica sul piano tecnico, afflitta da continui rimbalzi ad alte velocità e lenta sul dritto. L’unico aspetto positivo della freccia d’argento era rappresentato dall’affidabilità dei motori Mercedes, tuttavia le cose non sembrano essere migliorate nel 2023.

Lewis Hamilton e le aspettative Mercedes

I tecnici a Brackley hanno conservato la medesima filosofia progettuale, puntando tutto su una vettura altamente ristretta nella zona delle pance. Nei primi test in Bahrain i risultati non sembrano essere andati nella direzione sperata. Le facce di Hamilton e di Russell erano molto preoccupate. Gli ingegneri della squadra anglo tedesca, nonostante l’effetto porpoising non sembra più affliggere la wing car, starebbero già lavorando ad una versione B della monoposto per avvicinarla alle impostazioni di Ferrari e Red Bull Racing.

Alla vigilia del GP del Bahrain il pilota anglocaraibico ha lanciato un messaggio importante ai suoi uomini e ai fan. Lewis “Per la stagione che inizia nel prossimo weekend, sembrano risolti i problemi di ‘saltellamento’ che avevano tormentato la W13 per quasi tutto il 2022, causati dal tentativo di adattarsi ai nuovi regolamenti tecnici sull’effetto suolo. Sono stati giorni interessanti, ma la cosa che mi ha colpito di più è che questo è il mio undicesimo anno con la squadra e tutti si sono presentati con la stessa mentalità, lavorando sodo, a testa bassa. Ne sono davvero orgoglioso“.

“L’affidabilità è stata generalmente buona. Abbiamo avuto solo un problema e ci siamo fermati, ma nel complesso è andata bene. Non siamo esattamente dove vorremmo essere, ma è una buona piattaforma da cui partire. Non è ancora tutto perfetto e non siamo ancora in grado di eguagliare le Red Bull al momento, e forse nemmeno le Ferrari. Ma, come ho detto, va meglio. Il saltellamento è sparito e ci sono un paio di elementi che finora sono stati migliorati. Chissà dove saremo la prossima settimana. Dobbiamo solo rimanere positivi e continuare a spingere“, ha chiosato Hamilton.