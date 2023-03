Alonso, stoccata clamorosa alla Ferrari: questo non piacerà ai tifosi

Fernando Alonso non vede l’ora di far partire la sua stagione in F1 e la sua Aston Martin punta dritta alla possibile lotta con la Ferrari.

La stagione 2023 è ormai alle porte e i tifosi della F1 non vedono l’ora di poter tornare a emozionarsi di fronte a una serie di gare meravigliosi pronte a entrare nella storia, con Fernando Alonso che sembra essere più carico che mai per scrivere ancora pagine memorabili della sua carriera.

Non si è mai nascosto dietro a un dito l’asturiano, fin da quando nel 2021 decise di rompere il suo ritiro e tornare così in pista per assecondare il nuovo grande progetto della Alpine.

Purtroppo per lui la sua terza esperienza in terra francese non è stata di certo delle più esaltanti, con lo spagnolo che ha più volte avuto la sensazione che il suo Team puntasse decisamente molto di più sul compagno di squadra Esteban Ocon.

Il risultato finale è dunque stato il chiaro e logico addio in questo 2023, con la Aston Martin che ha voluto sostituire Sebastian Vettel con un altro grande ex campione del mondo come Fernando.

I dati parlano però di una Aston Martin decisamente più competitiva rispetto alle prime due stagioni in F1, con il suo passo gara mostrato nei test che è davvero molto incoraggiante, tanto da aver fatto alzare la cresta in casa britannica.

Ovviamente Alonso è un pilota che non ha mai parlato a vanvera e dunque quando lo fa sa sempre cosa vuole dimostrare, ma forse questa volta nessuno si sarebbe mai aspettato certe dichiarazioni rilasciate ai microfoni ufficiali della Federazione.

“L’Aston Martin si è dimostrata una macchina più veloce rispetto alla Ferrari e lo possiamo affermare dato che abbiamo effettuato il test nell’ultimo giorno con lo stesso identico carico dinamico. La volontà è stata infatti quella di percorrere 57 giri e il Cavallino ha fatta la stessa strategia, con noi che siamo stati un po’ più veloci.”

Alonso dunque lancia una vera e propria bomba a orologeria nei confronti della sua ex Scuderia, ma sarà stato del tutto sincero nell’analisi dei dati?

Alonso supera la Ferrari nei test? Vero solo a metà

Stando a quanto riportata da Alonso, la sua opinione è che la Ferrari non ha avuto lo stesso passo gara della Aston Martin nonostante la stessa strategia in termini di test, ma in realtà le cose sono andate in maniera leggermente diversa.

La casa britannica infatti ha cercato fin da subito di poter simulare una possibile gara, mentre la Rossa di Carlos Sainz ha puntato moltissimo sulla velocità per poter capire come migliorare le prestazioni nei singoli punti.

Lo spagnolo figlio d’arte infatti non ha mai pensato di realizzare un singolo giro da vero passo gara, ma in realtà si è dedicato quasi sempre ad accelerare quanto più possibile in brevi stint, cercando di migliorare la vettura in ogni situazione.

Alla fine è vero che l‘Aston Martin si è rivelata maggiormente prestazionale rispetto alla Ferrari, ma non è assolutamente corretto affermare che le due Scuderie abbiano portato avanti lo stato piano d’azione.

Quello che però conta di più è notare come Alonso abbia davvero riscoperto gli occhi della tigre e soprattutto non vede l’ora di poter dire la propria in questo Mondiale.

Fernando è al terzo anno di F1 dopo il suo rientro, con il suo obbiettivo che è dunque quello di emulare il suo maestro Niki Lauda, con l’austriaco che realizzò la stessa impresa nel 1984 a bordo della McLaren.