La famiglia Agnelli dove vive? Tutte le info sulle loro residenze

La famiglia Agnelli è una forse la più importante d’Italia, ma non tutti sanno con certezza dove abitano e qual è la loro villa principale.

Tutti quanti ormai in giro per il Belpaese conoscono perfettamente la famiglia Agnelli, indubbiamente una delle più importanti che siano mai esistite e soprattutto tra le più rivoluzionarie dello Stivale, ma in pochi conoscono tutte le loro residenze.

Partiamo ovviamente con il dire che Torino rimane ancora oggi uno dei punti centrali per la famiglia Agnelli, perché alla fine casa è sempre casa e le tradizioni sono sempre state fondamentali per questa azienda.

Dunque la maggior parte dei ritrovi viene chiaramente effettuato nelle capoluogo piemontese, ma sono diverse le figure di questa straordinaria famiglia a vivere ormai in diverse parti del mondo.

Partiamo innanzitutto dalle sorelle dell’avvocato Agnelli, con la prima che decise di andarsene dal Piemonte che fu Clara, con quest’ultima che prese la decisione dopo aver sposato Giovanni Nuvoletti, con i due che presero a casa a Venezia.

Anche per le altre due ci fu la stessa sorte, prima di tutto con Cristiana, che dopo le sue nozze con Brando Brandolini d’Adda, decise addirittura di lasciare l’Italia per volare a Parigi.

Chi invece preferì cambiare Capitale fu l’altra sorella, ovvero Maria Sole, con quest’ultima che assieme al suo fedele compagno di vita Pio Teodorani Fabbri, scelse l’incantevole Roma.

Questi sono i nomi più celebri per quella che ormai può essere considerata a tutti gli effetti come la vecchia generazione della famiglia Agnelli, ma oggi possiamo conoscere Andrea, John Elkann, Lapo Elkann e Ginevra Elkann, dunque cerchiamo di conoscere assieme dove vivono.

Tra Torino e il resto del mondo: dove vivono gli Agnelli?

È davvero straordinario constatare come ormai la famiglia Agnelli si sia sparsa in tutto il mondo, ma il principale esponente attuale di quella che si può definire a tutti gli effetti come una casata, ovvero John Elkann, risiede ancora a Torino.

Il rampollo di famiglia, che ormai possiede la maggior parte delle attività portate avanti dagli Agnelli, infatti vive in una collina torinese, assieme a sua moglie Lavinia Borromeo e ai suoi figli.

Diversa invece la sorte di Ginevra Elkann, con quest’ultima che ha cambiato completamente città, il tutto derivato dal suo matrimonio con Giovanni Gaetani dell’Aquila, con la coppia che adesso si trova a Roma.

Diversa invece la situazione legata a Lapo Elkann, con il noto stilista di famiglia che per tantissimi anni ha alternato la vita tra Londra e gli Stati Uniti, dunque con l’inglese che ormai lo padroneggia alla perfezione, ma ora qualcosa è cambiato.

Il matrimonio con Joana Lemos infatti sembra aver cambiato completamente le sue priorità, tanto è vero che, per quanto possa sembrare impossibile, ha dichiarato di essere contento di poter portare avanti la sua vita da marito vicino a Lisbona.

Chi invece non sembra avere ancora deciso dove fare il nido è Anna Agnelli, ovvero la sorella dell’ex Presidente della Juventus, con quest’ultima che continua a dividere le sue giornate tra Milano e Londra.

È normale rendersi conto da queste poche righe come la vita degli Agnelli sia molto diversa da quelle classiche anche sotto questo punto di vista, con le città in tutto il mondo che riescono fondamentalmente a ospitare un membro di quella che ormai viene vista da tutti come una delle più importanti famiglie al mondo.