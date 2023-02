Qual è la BMW più costosa al mondo? Ha un prezzo folle

La BMW è una delle più ambite marche su quattro ruote e un modello ha raggiunto dei costi davvero impossibili da poter immaginare.

La Germania è sicuramente considerata come una delle nazioni più importanti per quanto riguarda la produzione di automobili, con lo Stato teutonico che ha l’opportunità di poter avere all’interno dei propri confini una serie di straordinarie aziende, con la BMW che sicuramente è una di queste.

Nel corso degli anni infatti la casa bavarese ha saputo sempre sorprendere tutti quanti i propri clienti, con la realizzazione di una serie di vetture estremamente eleganti e soprattutto prestazionali.

Ha saputo infatti dimostrarsi un vero e proprio status symbol, perché l’opportunità di avere a disposizione una BMW è diventato nel corso del tempo un testimonianza di essere riusciti a realizzare grandi opere nella vita, almeno da un punto di vista economico.

Ecco allora che dalla Germania sono nati davvero dei modelli sensazionali, capaci di poter realizzare delle imprese fenomenali ed ecco che anche la BMW ha avuto l’opportunità di potersi migliorare con alcune vetture entrate nella leggenda.

Stiamo parlando infatti della G-Power Hurricane RR, un modello che è stato realizzato per la prima volta nel 2010 ed è una vettura che in brevissimo tempo ha saputo diventare la più prestazionale di sempre della storia della casa tedesca.

Infatti basta semplicemente notare la straordinaria potenza del suo motore per rendersi conto come si tratti non soltanto della BMW che è stata in grado di raggiungere le più alte velocità.

Con all’interno lo straordinario motore V10 con un totale di ben 800 cavalli, questa G-Power Hurricane RR è in grado di poter arrivare fino a 374 km/h, il che permette di essere non soltanto la BMW più veloce di sempre, ma anche la migliore per quanto riguarda le berlina.

Ovviamente nel corso degli anni è stata anche migliorata, tanto è vero che per diversi anni è stata la vettura in assoluto più costosa della storia della BMW, toccando un totale di 470.000 euro, ma c’è chi nel corso degli anni ha saputo fare di meglio.

La BMW Nazca M12: nessuna come lei

Diciamo che la G-Power Hurricane RR può essere considerata la BMW in grado di aver toccato la cifra più alta nel momento in cui si trovava ancora sul mercato, ma da quando è diventata un’auto d’epoca la Nazca M12 ha raggiunto un valore davvero incredibile.

Si tratta di una vettura che è stata realizzata come sempre da uno dei più grandi designer della storia, ovvero quel Giorgetto Giugiaro che nel 1991 diede l’opportunità di realizzare così al Salone di Ginevra questa nuova sfavillante BMW.

La sua velocità non è mai riuscito a toccare quella della G-Power Hurricane RR, nonostante al suo interno avesse un motore V12 con i cavalli che però arrivavano ad un massimo di 350.

Questo dunque le permetteva di arrivare a una velocità massima di 322 km/h, decisamente numeri molto importanti per essere all’inizio degli anni ’90, ma attualmente è stata venduta a un prezzo davvero incredibile di 650.000 euro.

Certi numeri fanno perfettamente capire come ormai le automobili d’epoca siano quelle maggiormente apprezzate dal pubblico più benestante, con le vendite che hanno saputo toccare vette incredibili.

Sicuramente in futuro ci sarà ancora l’opportunità di poter migliorare questi numeri, perché tutti quanti vogliono avere nel proprio garage una BMW, con alcuni modelli che stanno per diventare d’epoca e dunque aumenteranno ancora di più il proprio prezzo.