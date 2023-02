Auto usate a benzina: i 10 modelli più venduti nel 2022

Nonostante un leggero calo, il mercato dell’usato è ancora molto florido in Italia. Ecco la top 10 delle auto più vendute lo scorso anno.

A fronte di una crisi colossale dei microchip che rende quasi impossibile acquistare veicoli nuovi, nel 2022 l’usato ha retto nei numeri malgrado una discesa. Come riportato dai dati UNRAE, da gennaio a novembre si è registrato un -9,1% pezzi riportati in strada. Compressivamente i modelli più gettonati sono stati FIAT, perlopiù utilitarie e compatte.

Al decimo posto, degli esemplari rigorosamente a benzina, troviamo la Grande Punto. 25.793 le unità rimesse in circolo. Prodotta dal 2005 al 2012, era disponibile in due versioni: 1.2 Fire da 65 cv, 1.4 aspirato da 77 cv o 95 cv e 1.4 turbo da 120 cv, tutte a cambio manuale, cinque o sei marce. Su richiesta si poteva avere l’automatico Dualogic a cinque rapporti. Lunga 4.030 mm, alta 1.490 mm e, larga 1.687 mm e con un passo di 2.510 mm, vanta consumi che vanno dai 5,7 l/100 km del 1.2, ai 6,6 l/100 km del 1.4 T-Jet. Il costo è alla portata di molte tasche. Si parte infatti da meno di 1.000 euro fino a quasi 7.000.

Segue la Citroën C3. L’utilitaria transalpina ha visto ben 27.130 passaggi di proprietà l’annata scorsa. Al debutto nel 2002, la terza generazione uscita nel 2016 era caratterizzata da una lunghezza di 3.996 mm, da una larghezza di 1.749 mm, da un’altezza di 1.474 mm e da un passo di 2.540 mm. Il propulsore era da 1,2 litri PureTech, disponibile nelle varianti da 68, 82 e 110 cv, la più potente con cambio automatico Eat6. I consumi si aggiravano sui 5,2 l/100 km. Il prezzo va dagli 8.000 ai 18.000 euro.

Settima, la Volkswagen Polo con le sue 27.175 unità. Nata nel 1975 e rinnovata fino al 2017, era lunga 4.074 mm, alta 1.451 mm , larga 1.751 mm, e con un passo di 2.552 mm. Sei i possibili allestimenti. 1.0 tre cilindri aspirato, in versione da 65 e 80 cv, adatto pure per i neopatentati. I1.0 turbo da 95 o 115 cv. 1.5 quattro cilindri turbo da 150 cv. E 2.0 da 200 cv della GTI. Per i consumi si va dai 5,3 ai 7 l/100 km per il modello più sportivo. Per averla la somma da sborsare variava da circa 10.000 euro per le 1.0 aspirate, a oltre 25.000 per le GTI.

Quindi, abbiamo la Toyota Yaris con 28.234 auto vendute. Classe 1999, l’utilitaria nipponica ha raggiunto nel 2020 la sua quarta generazione. Lunga 3.940 mm, alta 1.470 mm e larga 1.745 mm, ha un passo di 1.560 mm. L’ultima serie vede una motorizzazione 1.0 a benzina, affiancata alla 1.5 ibrida. Decisamente amata tra chi cercava l’usato, la seconda versione prodotta dal 2005 al 2011, era lunga 3.750 mm, larga 1.694 mm e alta 1.524 mm. con un passo di 2.461 mm. Motore 1.0 da 69 cv e 1.3 da 87 cv, poi passati a 100, con consumi attorno ai 5 l/100 km. La terza generazione era lunga 3.880 mm, alta 1.510 mm e larga 1.690 mm, con un passo di 2.510 mm. Stesso propulsore della sorella maggiore, con consumo attorno ai 4,5 l/100 km. Il costo oscilla tra i 2.000 e i 8.000 euro per la seconda serie e tra i 5.000 e i 15.000 euro per la terza.

Sesta posizione per la FIAT Seicento, con 31.989 passaggi di mano. Prodotta dal 1998 al 2010, l’utilitaria torinese era dotata di motore 1.1 aspirato da 54 cv. Lunga 3.332 mm, larga 1.508 mm, alta 1.420 mm e con un passo di 2.200 mm, aveva ottenuto l’omologazione per cinque passeggeri fino al 2004, prima di scendere a quattro. I consumi si aggirano attorno ai 5,8-5,9 l/100 km. Con prezzi che variano tra circa 1.000 euro e poco più di 5.000

Top 5 per l’elegante Lancia Ypsilon con 32.514 pezzi ceduti. In produzione dal 2003, la seconda serie ha visto la luce nel 2011. Lunga 3.842 mm, alta 1.518 mm, larga 1.676 mm, e con un passo di 2.388 mm, come motore era equipaggiata da un 0,9 Twinair bicilindrico da 85 cv e dal classico 1,2 Fire quattro cilindri da 69 cv. I consumi si attestavano tra i 4,2 e i 4,9 l/100 km. Per assicurarsela gli utenti hanno dovuto tirare fuori tra u 6.000 e 15.000 euro.

Medaglia di legno per la FIAT Punto con i suoi 44.096 veicoli. Creata nel 1993, verrà aggiornata nel 1999 e nel 2011. Il motore più diffuso è stato l’1.2 Fire da 60 o 80 cv. A listino erano disponibili altresì il 1.4 da 95 cv e l’1.8 da 130. Lunga 3.840 mm nella versione a tre e 3.870 mm per la cinque porte, l’utilitaria torinese era larga 1.660 mm, alta 1.480 mm e con un passo di 2.460 mm. Sul fronte consumi si andava dai 5,7 ai 5,9 l/100 km del 1.2 fino agli oltre 8 l/100 km dello sportivo 1.8. Chi desidera spendere poco, qui trova pane per i suoi denti, essendoci delle opportunità da meno di mille euro. Certo bisogna fare i conti con il chilometraggio, solitamente, in questi casi, molto elevato. Per gli altri ci si aggira attorno ai 7.000 euro.

La top 3 delle più gettonate

Sul gradino più basso del podio la Fiat 500 con 49.762 vendite. Decisamente più moderna, essendo stata lanciata nel 2007, è ancora in produzione seppur con leggere modifiche. È lunga 3.546 mm, alta 1.490 mm e larga 1.650 mm, con un passo di 2.300 mm. Le opzioni motoristiche ci presentano i bicilindrici 0,9 Twinair da 85 e 105 cv, il 1,2 Fire da 69 cv, e infine il 1.4 da 100 Cv. A seconda dell’unità motrice i consumi vanno dai 4 ai 5 l/100 km. Dal punto di vista dei costi si va da 3.000 euro a oltre 15.000, se l’esemplare in questione ha coperto pochi chilometri.

In piazza d’onore la comodissima, specialmente nei centri urbani, Smart forTwo, con 52.198 esemplari usati rivenduti. Nata nel 1998, è stata replicata in tre serie prima della conversione definitiva in elettrico nel 2020. L’ultima nata prima dell’addio all’alimentazione a benzina è del 2014. Lunga 2.695 mm, alta 1.555 mm, larga 1.663 mm, ha un passo di 1.873 mm. Le varianti sono un 1.0 aspirato da 61 o 71 cv. E un 898 cc turbo da 90 Cv. I consumi si attestano sui 4 l/100 km. I prezzi vanno da 7.000 a oltre 18.000 euro.

Al vertice di questa speciale classifica abbiamo l’auto per eccellenza della classe media, ovvero la FIAT Panda, con 121.922 pezzi passati di proprietà. Al suo debutto nel 1980 e tuttora in produzione nella sua terza generazione, la vettura nata a Torino, è e resta la regina indiscussa del nostro mercato dell’auto. Il modello oggi negli autosaloni è lunga 3.650 mm, alta 1.550 mm e larga 1.640 mm, ha un passo di 2.300 mm. I propulsori disponibili sono il bicilindrico 0,9 Twinair da 85 cv. E il 1,2 Fire da 69 cv. I consumi vanno da 4,2 a 5,1 l/100 km. La spesa per portarsela a casa oscilla tra i 5.000 a oltre 15.000 euro.