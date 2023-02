Quanto va veloce una Ducati? Il dato vi lascerà senza fiato

La Ducati è una delle moto più ambite al mondo, non solo per la sua bellezza ma anche per le pazzesche velocità che può toccare in strada.

Le motociclette hanno tante caratteristiche diverse e per questo motivo è normale capire come ci siano stati nel corso degli anni tante scelte diverse riguardo al virare su di una marca piuttosto che un’altra, con la Ducati che per quanto riguarda la velocità che è sempre stata una delle migliori.

La casa di Borgo Panigale è indubbiamente tra le più apprezzate in tutto il mondo per la sua grande capacità di realizzare delle moto che vengono considerate tre le più perfette e impeccabili possibili.

Da un punto di vista velocistico sono state sempre tra le migliori e ancora di più sono state apprezzate per aver dimostrato una grandiosa stabilità su strada, permettendo così di poter viaggiare a velocità sostenute e nella massima sicurezza.

Sono tantissimi i modelli che sono stati prodotti negli ultimi anni e naturalmente non deve sorprendere il fatto che per diversi anni il Mondiale Superbike sia stato totalmente ad appannaggio della Ducati, soprattutto negli anni ’90.

Questo è quello che è avvenuto anche nel 2022, con il successo di Alvaro Bautista a bordo della Panigale V4, una moto che è tra le più prestazionali del mondo per quanto riguarda le moto di serie, con lo spagnolo che ha dominato il Mondiale.

Sappiamo che questa categoria deve obbligatoriamente utilizzare delle moto che possono poi essere vendute al pubblico, anche se naturalmente vi sono delle piccole e sostanziali differenze rispetto a quando vengono poi messe a puntino per la gara.

La Panigale V4 rimane comunque la Ducati che in assoluto è in grado di toccare le velocità più elevate in pista, infatti ha avuto modo di toccare il sensazionale limite di ben 295 km/h, il che le permette così di essere la Rossa più veloce di sempre.

La Ducati Panigale V4: tra velocità e prestazioni

Partiamo subito con il dire che per poter portare nel proprio garage questo straordinario gioiellino bisognerà spendere un totale di 27.890 euro, una cifra di certo non indifferente per una moto e con il valore che potrà crescere in base ai vari optional.

Per poter toccare i 295 km/h sono stati montati all’interno del suo motore un totale di ben 184 cavalli, numeri che permettono così di capire come mai si ha a che fare con una motocicletta capace di toccare dei vertici e delle velocità favolose.

Non stiamo parlando però solamente di una moto che è in grado di arrivare a grandi velocità, ma lo sa fare anche in tempi decisamente ridotti, infatti da 0 a 100 km/h impiegherà solamente 3,45 secondi, una potenza che non è facile da trovare nemmeno nelle automobili.

Il tutto naturalmente deve essere abbinato a un motore più che prestazionale, infatti è stato montato un 4 cilindri da 1100 cc di cilindrata, con il cambio che riesce a portare questa motocicletta fino alla sesta marcia.

Questa è ovviamente la Ducati che è in grado di toccare la massima velocità in assoluto, ma non è l’unica che ha saputo farsi apprezzare con grandi tempi.

La Streetfighter V2 per esempio è capace di arrivare fino ai 247,6 km/h, ma in generale sono più o meno tutte le Ducati che non hanno grossi problemi a superare la soglia dei 200 km/h.

A Borgo Panigale la velocità è una cosa molto seria e per questo motivo è stato importante sviluppare sempre di più dei modelli che potessero via via essere apprezzati dal pubblico che ha il cuore rosso.