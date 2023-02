Hamilton trema per il futuro? Il sostituto è ormai alle porte

Lewis Hamilton vedrà terminare alla fine della stagione il suo contratto con la Mercedes e a Stoccarda pensano già alle idee future.

La stagione 2022 è stata sicuramente quella più complicata nella carriera di Lewis Hamilton, con il fenomeno britannico che non è stato in grado nemmeno di vincere una gara in tutta la stagione, per questo motivo il suo futuro è sempre più in bilico.

I risultati e l’età non sembrano più essere favorevoli al fenomeno inglese, con la Mercedes che adesso ha bisogno di nuovi campioni del futuro che possano costruire saldamente nuovi progetti vincenti.

Il contratto di Lewis Hamilton infatti terminerà in questo 2023, con le possibilità di un suo rinnovo che si stanno riducendo davvero sempre più al lumicino.

Già nello scorso anno infatti erano molti coloro che pensavano addirittura a un ritiro anticipato, con il suo silenzio per tantissimi mesi dal mondo dei social network che aveva fatto temere davvero il peggio, prima di vederlo ancora in pista.

Non sappiamo dire se sarà al termine di questa o delle prossime stagioni, ma di sicuro sia lui che la Mercedes sanno benissimo che il futuro di Hamilton è ormai appeso a un filo, dunque in Germania stanno iniziando già a fare i conti con il futuro.

A esprimersi chiaramente è stato l’ex pilota Karun Chandhok, una figura mitologica in India che ha potuto correre nella massima competizione internazionale tra il 2010 e il 2011 a bordo prima della HRT e poi della Lotus.

Ha avuto modo di dire la propria opinione direttamente dai canali di Autosport, con il pilota asiatico che ha chiaramente specificato come secondo lui sarà Lando Norris il vero sostituto futuro di Hamilton.

“Sono dell’idea che Norris rimarrà alla McLaren fino a quando non accadrà qualcosa di particolare, ma nel momento in cui Lewis darà l’addio alla Mercedes sono convinto che sarà lui la prima scelta per sostituire il sette volte campione del mondo”

“Norris ha il futuro in Mercedes” ex pilota stronca Hamilton?

Dunque secondo Chandhok il futuro di Norris è abbastanza scontato, soprattutto calcolando anche quali sono gli altri posti disponibili nelle grandi Scuderie F1.

“Dubito fortemente infatti che la Red Bull possa privarsi di Verstappen, soprattutto perché non lo vedo correre con nessun’altra Scuderia, mentre per quanto riguarda la Ferrari ha già due piloti fissi fino al 2024.”

Inoltre il pilota indiano ha voluto commentare anche il particolare contratto che lega Norris alla McLaren, uno dei più lunghi in assoluto che siano mai stati fatti siglare all’interno della F1.

“La scelta è stata più corretta da parte della McLaren, perché un contratto fino al 2025 dà l’opportunità di vincolare Lando alla McLaren fino a quell’anno, ma allo stesso tempo se qualcuno dovesse volerlo dovrà pagare anche una penale alla Scuderia.”

Dunque si tratterebbe di una scelta prevalentemente economica e politica quella di allungare il contratto di Norris fino al 2025, una decisione che aveva sempre lasciato molto perplessi la maggior parte degli appassionati, considerando il giovane inglese classe 1999 abbastanza sprecato in McLaren.

La Mercedes era già iniziato un processo di ringiovanimento con l’inserimento di George Russell, con l’ex Williams che ha ampiamente dimostrato di meritare una monoposto così prestigiosa come quella tedesca.

Il futuro dunque è ancora tutto da scrivere dalle parti di Brackley, ma indubbiamente Lando Norris potrebbe essere la chiamata perfetta per poter sostituire una leggenda assoluta come Lewis Hamilton che a fine anno dovrà decidere sul proprio destino.