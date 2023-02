Mclaren, ecco la nuova MCL60: svelata l’auto di Norris e Piastri

La McLaren ha tolto i veli alla nuova MCL60 che disputerà la stagione 2023. Scopriamo nel dettaglio cosa è cambiato sulla vettura britannica.

Anche la McLaren ha svelato la sua nuova auto, vale a dire la MCL60 con la quale Lando Norris ed il debuttante Oscar Piastri andranno a caccia di un posto tra i migliori. Il giovane talento inglese ha avuto un’investitura non da poco negli ultimi giorni, quando Max Verstappen lo ha definito in grado di giocarsi il titolo mondiale assieme ai migliori se dovesse avere a disposizione una vettura competitiva.

Ovviamente, quel se utilizzato dal due volte campione del mondo è grande come una casa, perché il team di Woking, a meno di miracoli, non ha alcuna speranza di battagliare con Red Bull, Ferrari e Mercedes. Il 2022 è stato molto deludente per la squadra guidata che è stata guidata, negli ultimi anni, da Andreas Seidl, che ora ha ceduto il ruolo di team principal al nostro Andrea Stella.

Norris ha ottenuto l’unico podio della squadra ad Imola, ereditando il terzo posto finale solo grazie all’errore di Charles Leclerc, che è uscito di pista alla Varante Alta mentre cercava di attaccare Sergio Perez. Per il resto, le soddisfazioni sono state poche, con Lando che è riuscito a concludere in settima posizione nel mondiale piloti, risultando il primo degli altri, dietro ai top team.

La McLaren, invece, è retrocessa al quinto posto tra i costruttori, visto che l’Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon ha concluso davanti al team di Woking a fine anno. Il tutto è da ricollegare anche alla terribile stagione di Daniel Ricciardo, che non è mai stato competitivo, guadagnandosi il licenziamento.

Al suo posto è arrivato un altro australiano, vale a dire il promettente Piastri, campione della Formula 2 con il team Prema. Oscar è stato al centro di una polemica lo scorso anno, visto che l’Alpine lo aveva annunciato come nuovo pilota titolare per il 2023 al posto di Alonso, ma lo stesso australiano ha poi smentito, legandosi al team di Woking.

Senza dubbi, ci troviamo di fronte ad una delle coppie più talentuose ed interessanti dell’intera griglia, ma è chiaro che la loro stagione passerà molto dalla competitività della MCL60. Ora andremo a scoprire i segreti di questa vettura, nella speranza di rivedere questa storica squadra nella posizione che gli compete.

McLaren, ecco le prime immagini della nuova MCL60

La nuova McLaren MCL60 ha colpito, prima di tutto, per una sorta di sopresa che ha fatto ai fan. Poche ore prima della presentazione, era apparsa una foto sui social in cui Lando Norris era in primo piano, con alle sue spalle la vettura con livrea dominata dal nero.

La cosa sembrava molto strana, ed infatti, poco dopo, sono stati riconfermati i colori dello scorso anno. Nel caso del team di Woking, possiamo dire senza alcun dubbio che l’auto mostrata è quella vera e propria, e non si trattava soltanto del lancio della livrea. Va detto che la monoposto è davvero bellissima, sicuramente tra le migliori che si sono viste per il momento.

La zona delle pance della nuova McLaren è molto rastremata, una caratteristica che sta tornando in voga anche per le F1 ad effetto suolo, in controtendenza con quanto accaduto lo scorso anno. Le forme sembrano più arrotondate ed armoniose, frutto di un buon lavoro di sviluppo e di estremizzazione dei vecchi concetti del 2022.

Ad una prima occhiata, la vettura sembra fare un mix di soluzioni tecniche della Red Bull e della Ferrari delo scorso anno. Ad esempio, la bocca d’ingresso delle pance e tutta la zona dei sidepods richiama molto quanto visto sulla RB18 con cui Max Verstappen ha dominato lo scorso campionato.

Tuttavia, la parte che va verso il cofano motore, con tutte quelle feritoie dispone in senso verticale sono sicuramente d’ispirazione Ferrari, ed ora occorrerà vedere quanto sarà stato giusto fare un mix di questi due concept così differenti. Nel frattempo, eccovi le foto della nuova monoposto britannica.