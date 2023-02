Lutto Jonathan Rea: il terribile annuncio commuove i fan

Jonathan Rea ha annunciato, nelle ultime ore, una terribile notizia che lo ha visto protagonista. Ecco cosa è accaduto al campione.

Una brutta notizia ha colpito la leggenda della Superbike Jonathan Rea, che nelle ultime ore ha rilasciato un messaggio davvero commovente sui suoi profili social. Stiamo parlando di un lutto molto difficile da superare, che sicuramente influenzerà la sua fase di preparazione alla stagione.

La Superbike prenderà il via tra due settimane, con il primo round che è previsto in Australia, sul leggendario tracciato di Phillip Island, nel week-end compreso tra il 24 ed il 26 di febbraio. Si tratterà del primo campionato mondiale di levatura internazionale a prendere il via nel mondo del motorsport, ma il 2023 non è partito con il piede giusto per il nativo di Ballymena.

Rea è uno di quelli che sono chiamati al riscatto, visto che le ultime due stagioni per lui non sono state affatto facili, anche a causa di una Kawasaki che non è più la forza dominante. Lo scorso anno, il dominio è passato nelle mani della Ducati, che con Alvaro Bautista ha dominato la scena, riportando la casa di Borgo Panigale al top delle derivate di serie.

Jonathan è comunque uno di quelli con cui bisognerà fare i conti, visto che ha vinto ben sei titoli mondiali consecutivi in Superbike tra il 2015 ed il 2020, diventando il rider che ha vinto più allori iridati nella storia di questa categoria. Tuttavia, tornare davanti non sarà affatto facile, ma al nordirlandese piacciono le sfide.

Nelle ultime ore, la vita del sei volte iridato è stata però scossa da una notizia molto triste, da lui stesso annunciata sui propri canali social. Si tratta di una perdita che può incidere molto sullo stato mentale di una persona, e siamo sicuri che anche per una leggenda delle due ruote come lui sarà lo stesso.

Rea, grande tristezza per la morte del suo cane

Jonathan Rea è sempre stato un amante degli animali, ed era solito postare diversi scatti con il suo amato cane. Nelle ultime ore, purtroppo, il chocolate labrador retriever che lo ha accompagnato per tanti anni, che si chiamava Brno, è scomparso, lasciando il campione della Superbike nel dolore.

All’animale, il rider britannico aveva anche dedicato un profilo Instagram, nel quale condivideva gli scatti più belli della loro vita assieme. L’annuncio è arrivato sui canali social del pluri-campione delle derivate di serie, che ha scritto: “5 agosto 2009-10 febbraio 2023, il giorno più triste che ho mai vissuto. Mi mancherai ogni singolo giorno, ma l’amore che avevi nel tuo cuore resterà con noi per sempre. Ho il cuore distrutto“.

Le parole utilizzate da Rea sono davvero commoventi, ed al campione sono stati dedicati tanti messaggi di affetto da parte degli appassionati e dei suoi tifosi. Come detto in precedenza, Jonathan aveva anche aperto un profilo Instagram per il suo cane, ed anche qui è apparso un commovente messaggio per annnunciarne la scomparsa.

Ecco cosa ha scritto il campione nordirlandese: “Con il cuore ridotto in pezzi vi annunciamo che il nostro bellissimo cane Brno è scomparso nelle ultime ore. Era così incredibilmente amato da noi e l’impatto che ha avuto sulla nostra famiglia sarà impossibile da dimenticare. Il nostro cane era fantastico, facevamo tutto con lui, era carismatico ed è stato al nostro fianco per quasi 14 anni umani e 98 anni canini. È vero quando dicono che i cani ti amano più di quanto amano loro stessi. Questo è un tipo di amore che non sarà mai sostituito. Ha vissuto tutta la sua vita per amarci e per essere amato. Sei stato il nostro amico preferito e sarari il nostro addio più difficile . Ti ameremo per sempre Brno“.

L’annuncio è davvero strappalacrime, e possiamo immaginare il dolore che il pilota della Kawasaki starà passando in queste ore, quando mancano soltanto un paio di settimane al debutto stagionale della Superbike, previsto per fine mese sul tracciato di Phillip Island. Al campione d’oltremanica vanno le nostre condoglianze.