Ducati, presentazione SBK e Supersport: il team Aruba svela le sue carte

Da Bergamo, più precisamente dal Global Cloud Data Center Aruba di Ponte San Pietro, riparte la sfida del team Ducati SBK nel 2023.

La casa di Borgo Panigale ha festeggiato un titolo mondiale che mancava dal lontano 2011 in SBK. L’ultimo centauro in grado di salire sul tetto del mondo in sella ad una Rossa era stato Carlos Checa. La Ducati ha riscritto una serie di record nel 2022, vincendo il titolo con Alvaro Bautista nella competizione delle moto derivate da quelle di serie e con Pecco Bagnaia in MotoGP.

Le prestazioni del centauro spagnolo in SBK sono state superlative. Costante per l’intero arco della stagione, Bautista è riuscito a vincere la resistenza di Rea su Kawasaki e Razgatlioglu su Yamaha. L’ultimo riconoscimento iridato il nativo di Talavera de la Reina lo aveva messo in bacheca nel 2006 nella classe 125 del Motomondiale. Dopo anni con più ombre che luci nella classe regina, Bautista ha deciso di lanciarsi in Superbike, sfiorando il titolo mondiale giù al debutto nel 2019.

Non gli bastarono 16 vittorie per piegare il campione Jonathan Rea, autore di una clamorosa rimonta. Il successivo biennio in Honda non ha consentito ad Alvaro di lottare per la corona iridata, chiudendo al nono posto della graduatoria nel 2020 e al decimo nel 2021. Il 24 agosto 2021 lo spagnolo ha firmato un contratto con Aruba.it Racing – Ducati, ritornando in sella alla Rossa, affiancato dal teammate Michael Ruben Rinaldi. Alla fine della stagione, dopo sedici gare vinte e seicentouno punto conquistati, ha ottenuto il titolo di Campione del Mondo della Superbike.

La Ducati ha fatto la tripla in MotoGP, aggiudicando il titolo a squadre, quello costruttori e quello piloti con Pecco Bagnaia. Quest’ultimo è riuscito in un impresa ai limiti dell’impossibile, rimontando 91 punti al rivale della Yamaha, Fabio Quartararo. In modo diverso, sia Bagnaia che Bautista hanno dato dimostrazione di una eccezionale maturità in sella alle moto italiane. I fan sono andati in visibilio lo scorso anno, ma l’obiettivo è confermarsi al top anche nel 2023.

Ducati, i bolidi della SBK

La stagione 2023 si avvicina per i centauri del team Aruba. Il campionato Superbike incomincerà, per la prima volta dal 2020, sull’iconico tracciato di Phillip Island, in Australia. Dopo la prima tappa nell’ultimo weekend di febbraio, i centauri saranno impegnati subito nella sfida in Indonesia, dal 3 al 5 marzo, sulla pista di Mandalika, prima di approdare in Europa. L’ultimo round si correrà il 15 ottobre a San Juan, Argentina.

Nel calendario 2023 è presente Misano, dal 2 al 4 giugno. Per i fan italiani della SBK sarà l’occasione di vivere l’emozionante sfida sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. La Superbike sta tornando ad essere uno dei campionati più seguiti in Italia. Le ultime due stagioni hanno riacceso l’entusiasmo del grande pubblico, dopo sei titoli consecutivi vinti da Jonathan Rea su Kawasaki. Dal 2015 al 2020 la serie ha visto un solo dominatore. Il primo a rompere l’egemonia del nordirlandese è stato Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha. Bautista su Ducati ha vinto nel 2022 senza avvertire la pressione. La fiducia in sé stesso è uno dei suoi punti di forza. Sta vivendo una seconda giovinezza, dopo gli anni nel Motomondiale.

A Madonna di Campiglio, in occasione di un evento congiunto con la squadra ufficiale Ducati MotoGP, Bautista e Rinaldi hanno già avuto modo di toccare con mano la moto 2023. Le moto della SBK, è opportuno ricordare, hanno solo alcuni componenti per la pista, ma di base sono simili a quelle commercializzate dai brand sul mercato. Alvaro Bautista e il compagno di squadra riminese hanno anche avuto modo di saggiare le qualità tecniche della nuova Ducati Panigale V4R nei test prestagionali. MotoGP, Bagnaia e la rivelazione su Valentino Rossi: ecco cosa pensa. Date una occhiata anche al seguente articolo: occasione d’oro per il fenomeno di Tavullia: spunta un test fondamentale.

In Portogallo i ducatisti sono rimasti soddisfatti dall’aerodinamica ancora più estrema e dai motori ancora più spinti. Lo spettacolo nel 2023 sarà assicurato dal format di gara che ha regalato tantissime sorprese nei mesi scorsi. Come potete osservare in basso, la Ducati ha messo in mostra anche i bolidi della passata stagione. Alcune immagini sono state scattate dal direttore di Tuttomotoriweb, Antonio Russo, presente all’evento di presentazione Global Cloud Data Center Aruba di Ponte San Pietro. L’occasione è stata buona anche per togliere i veli dalla moto di Bulega che prenderà parte invece al campionato Supersport, con l’obiettivo di firmare una storica tripletta per la stagione 2023.