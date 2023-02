Qual è l’auto più veloce al mondo? Il modello vi sorprenderà

La velocità è sempre stato un grande sogno per i costruttori di auto, ma a quanto pare ce n’è una che ha sbaragliato la concorrenza.

Costruire un’automobile che possa essere veloce, rapida e scattante è sempre stato il grande sogno delle grandi società di tutto il mondo, con alcuni marchi che hanno saputo entrare nella leggenda grazie a una serie di modelli di una velocità unica, ma qualcuna ha toccato vette inaudite.

Qualcuno potrebbe pensare che le auto più veloci a essere mai state realizzate siano solamente legate al mondo del Motorsport, ma in realtà non vi è nulla di più sbagliato in questo.

Le auto in serie sono quelle che hanno saputo perfezionarsi sempre di più nel corso degli ultimi anni, potendo così diventare ricche di potenza e di aerodinamica tale da migliorare giorno dopo giorno le proprie prestazioni.

Ormai i 400 km/h non sono più un problema, soprattutto per quelle marche che hanno avuto come primario obbiettivo quello di potenziare il proprio assetto su strada ed ecco allora che di recente c’è stato un clamoroso record.

Auto più veloce: Bugatti battuta

In pochi pensavano che i 490 km/h della Bugatti Chiron avrebbero potuto essere battuti, ma per ottenere il più grande traguardo della storia delle quattro ruote dobbiamo cambiare nazione e passare alla Koenigsegg Jesko Absoult.

Stiamo parlando del gioiello assoluto della casa svedese, un modello che è stato presentato per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone di Ginevra e ha avuto modo di perfezionarsi con un particolare stratagemma.

Pur non essendo nata per le corse, i suoi ideatori hanno cercato di ispirarsi moltissimo alla Formula 1, per questo motivo è stato introdotto nella parte inferiore un marchingegno molto simile al DRS.

Per tutti coloro che amano la più importante competizione automobilistico, si sa benissimo come questo strumento sia ormai fondamentale per poter superare e guadagnare ancora più velocità.

Il motore della Koenigsegg Jesko Absolut: ecco fin dove arriva

Logicamente per poter arrivare all’obbiettivo storico di poter superare i 500 km/h, si è così deciso di investire tantissimo su un motore che è tra i più sofisticati di sempre.

A sorpresa non si tratta di un V12, anzi si sono fermati a un V8, ma si tratta di un biturbo da ben 5 litri con un leggerissimo albero motore da soli 12,5 kg, il che gli dà così l’opportunità di poter abbassare il peso del mezzo.

La potenza dei cavalli è davvero impressionante, basti pensare solamente al fatto che ha un totale di 1600 cavalli, un risultato che le permette così di essere una delle hypercar più incredibili a essere mai state realizzate.

Naturalmente non si può nemmeno pensare di inserire al suo interno della classica benzina che ognuno di noi fa al distributore, ma sarà fondamentale avere una particolare miscela chiamata E85.

Si tratta infatti di un liquido che è formato solo al 15% dalla benzina, mentre il resto è un carburante di etanolo.

Insomma tutte queste caratteristiche messe assieme hanno dato modo così alla Koenigsegg di far sì che la Jesko Absoult fosse in grado di toccare la spaventosa velocità massima di 531 km/h.

Se doveste trovare l’autostrada libera, e non pensando minimamente ai limiti di velocità, potreste avere l’opportunità di arrivare da Milano a Roma in poco più di un’ora, un qualcosa davvero di assurdo.

Difficilmente questo record verrà battuto nel breve periodo, ma di sicuro il mondo a quattro ruote non vede l’ora di poter migliorare e perfezionare sempre di più per nuovi esaltanti primati.