Guidare un’auto senza assicurazione: ecco quanto si rischia

Guidare senza assicurazione è un rischio veramente inutile, per questo motivo ci possono essere delle multe davvero molto salate da pagare.

I costi di gestione di un’automobile sono sempre una grossa spesa per i guidatori che in troppe occasioni devono iniziare a fare seriamente i conti in tasca e con l’assicurazione che da questo punto di vista non viene di certo incontro nella limitazione delle spese.

Prima di tutto è giusto chiarire come le assicurazioni non possono essere considerate come delle semplici opzioni che tutelino il guidatore in caso di incidente.

Sono parte essenziale per poter guidare in macchina e nel momento in cui il vostro mezzo non dovesse essere assicurato, ecco allora che sareste costretti a pagare delle multe davvero molto salate.

Ricordiamo però come ci siano tanti tipi di assicurazioni, dunque non siete obbligati per forza a dover firmare un contratto con quella più costosa e soprattutto mettendo all’interno tutte le varie clausole.

L’obbiettivo infatti è quello di poter trovare il giusto punto d’incontro tra l’assicurazione che regala il miglior rapporto qualità/prezzo e le esigenze che hanno i vari guidatori, perché non stiamo parlando di una condanna da dover accettare a ogni costo.

Firmare un contratto con un’assicurazione è comunque un obbligo del cittadino e solamente nel caso in cui ci fosse un ritardo della scadenza di 15 giorni ci sarebbe la possibilità di farla franca, ma fuori da quella tempistica inizierebbero i dolori.

La mancanza di assicurazione, chiaramente nel momento in cui si viene fermati dalla Polizia, comporta una multa che oscilla tra gli 841 e i 3287 euro, cifre che di sicuro non sono alla portata di tutti e che soprattutto possono tranquillamente coprire una spesa assicurativa.

Questo però è un chiaro ed evidente incentivo a effettuare una giusta polizza assicurativa, soprattutto perché in questo modo si possono tutelare tutti coloro che guidano ed evitare che ci possano essere delle cause anche di lunga data.

Guida senza assicurazione: multa e non solo

Il primo problema per chi viene fermato con un’assicurazione scaduta, o comunque del tutto assente, comporta una multa che come abbiamo visto risulta essere molto ingente, ma potrebbe non essere l’unico problema.

Sappiamo infatti come nella legislazione ci siano diversi casi per poter effettuare una multa e una sanzione e in certi casi ci sono dei soggetti che vengono più volte fermati senza assicurazione.

Questo significa che la multa da sola non è bastata, ma in realtà bisognerà aggiungere anche il sequestro dell’automobile che non verrà restituita fino a quando non ci sarà la corretta sottoscrizione dell’assicurazione.

A peggiorare il tutto però vi è anche il pagamento del carroattrezzi, perché questo servizio pubblico non deve di certo gravare alle tasche dei cittadini solo perché qualcuno non voleva pagare l’assicurazione.

In caso inoltre di reiterato mancato pagamento dell’assicurazione, a quel punto ci potrebbe anche essere la demolizione dell’auto.

Le multe però non sono sempre di quell’entità, o meglio trattandosi di cifre davvero esorbitanti ci sarà la possibilità di ridurle del 25% solamente se entro 30 giorni dall’ammenda verrà rinnovata l’assicurazione.

Questo vale per qualsiasi tipo di sanzione, infatti la sottoscrizione di una nuova assicurazione in un mese di tempo permette anche di passare al di sopra della demolizione.

Insomma state molto attenti quando vi mettete in macchina di avere tutti i requisiti e i documenti corretti a disposizione, perché altrimenti rischierete davvero di incappare in spiacevoli sorprese.