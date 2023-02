Che moto acquistare con 500 euro? Ecco quelle disponibili

Le moto sono una delle grandi passioni degli italiani, ma in un periodo di crisi economica bisogna sempre cercare di risparmiare.

Quando si acquistano delle moto o delle macchine usate è sempre buona cosa cercare di strappare il prezzo più basso possibile, dato si sa benissimo come questi mezzi avranno per forza bisogno di migliorie, ma per 500 euro si possono fare degli affaroni.

Il sogno di tutti i giovani è sempre stato poter arrivare ai tanto attesi 14 anni e fare sì che potessero fare l’esame per il patentino e guidare così in giro per le città con il loro motorino.

Un traguardo importante che fa capire che il passare degli anni si sta facendo sempre più evidente e soprattutto si sta dicendo addio alla fase infantile per abbracciare a tutti gli effetti il mondo dell’adolescenza.

Sono tantissimi i giovani dunque che sognano una due ruote con motore per il 14esimo compleanno e ancora di più coloro che vogliono cambiarla in un secondo momento per poter provare così il brivido della novità.

Il problema di fondo è però legato al fatto che a quest’età è impossibile avere via i soldi per poter comprare un motorino e i genitori in tante occasioni sono molto restii a questo acquisto o forse non possono permetterselo.

Per questo motivo ci sono diversi siti che danno l’opportunità di poter comprare una moto, chiaramente di piccole dimensioni, anche rimanendo all’interno di un prezzo accessibile come i 500 euro.

Non pensate ovviamente di prendere l’ultimo modello fiammante sul mercato, si tratterà in ogni caso di una moto carica di problemi e che dovrà essere sistemata in vari punti, ma almeno all’inizio la spesa sarà molto contenuta.

Prima di andare a vedere assieme i modelli che potrete comprare il consiglio è quello di visionare da casa per prima cosa la moto che vi piace, con il sito che ha i prezzi migliori che è sicuramente usato.it.

Moto da 500 euro: tra scooter e grandi occasioni

Naturalmente dando un occhio a questo sito scopriamo subito come i mezzi maggiormente in voga a questo prezzo sono gli scooter utilizzati, con la Piaggio che è di sicuro una di quelle marche che sa conservarsi nel miglior modo nel tempo.

Su usato.it troviamo proprio una Bravo 50 che sarà venduta proprio per 500 euro nella provincia di Pesaro e sembra essere un grande affare dato che il rivenditore è il proprietario di un’officina.

Scendendo verso la costa Adriatica possiamo arrivare fino a Bari e in questo caso per la stessa cifra verrà venduta una Sfera 50 sempre della Piaggio, con il rivenditore che parla anche di una riverniciatura per renderla più attraente.

Per poter ambire invece alle motociclette con cilindrata superiore bisogna logicamente cercare delle vetture molto più vecchie, come per esempio una bellissima Aprilia Red Rose che viene venduta in quel di Torino, ma è un mezzo del 1991.

Ci sono anche coloro che provano il tutto per tutto, con la Guzzi 750 NXT che è un modello eccezionale, ma per 500 euro lo stesso venditore parla di “moto adatta per coloro che manao il restauro impossibile, estremo e impegnativo”.

Non potete di certo pretendere grandi moto perfette con soli 500 euro, ma come vedete basta solamente saper guardare e cercare su internet per scoprire come le occasioni in questo mondo non manchino mai e poi la fortuna aiuta sempre gli audaci.