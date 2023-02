Melandri e quel terribile lutto: i suoi fan sono tutti in lacrime

Marco Melandri è uno degli sportivi più noti degli ultimi anni e ha anche avuto modo di poter stare fianco a fianco con una leggenda.

C’erano davvero tantissime aspettative nei confronti di Marco Melandri, un pilota che ha saputo far parlare di sé grazie al suo grande talento che gli ha permesso di poter vincere nel 2002 la classe 250 del MotoMondiale, ma la sua passione per le due ruote è a tutto tondo.

Il romagnolo infatti ha dimostrato di poter meritare anche delle grandi Scuderie e un palcoscenico di livello, riuscendo anche a prendere parte al Mondiale Superbike e diventare l’italiano più vincente in quanto a gare.

Peccato che gli sia sempre mancata la grande affermazione iridata, quella che gli sarebbe valsa la coccarda definitiva del campione, con la sua carriera che ormai è giunta al termine e ora si può dedicare ad altro.

Melandri infatti sta passando moltissima parte della propria vita sui social network e soprattutto vuole rimanere quanto più in contatto possibile con il suo grande pubblico della rete.

In questo modo Macho ha l’occasione di poter far vedere a tutti quanti le sue passioni e da diverso tempo ormai non si sta più dedicando solamente alle moto, ma le due ruote per lui vuole dire soprattutto bicicletta.

Sono moltissime le circostanze nelle quali ha potuto viaggiare in giro per l’Italia e la Svizzera, tra i campi sterrati e le montagne soprattutto con la sua Mountain Bike, ma l’amore per la bici è di lunga data.

Per questo motivo quando aveva modo di poter incontrare un ciclista noto non poteva far altro che fermarlo e soprattutto i giornalisti nei suoi anni d’oro lo hanno fatto avvicinare al più grande di tutti: Marco Pantani.

Un amico del pilota ha ritrovato una vecchia fotografia che ha pubblicato su Instagram, nella quale si vedevano sorridenti sia un giovanissimo Marco che il Pirata con in testa ovviamente la sua inimitabile bandana gialla.

Non possiamo dire con certezza l’anno, anche se chi è in tenuta sportiva è Pantani, dunque si tratterà sicuramente di un giorno o della presentazione della squadra o di qualche evento al termine della tappa, ma rivedere il campione romagnolo è sempre bello.

Melandri riposta la foto con Pantani: quanti ricordi

Siamo certi di non fare un torto a Marco Melandri, ma in questa fotografia passa sicuramente in secondo piano, perché quando si ha a che fare con Marco Pantani non si può far altro che ringraziarlo e chiedergli ancora una volta scusa.

Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che ci fossero state delle irregolarità riguardo alle sue provette e a una squalifica che ha avuto solo il modo di far arricchire qualche banda di delinquenti, di uccidere un uomo nel 2004 e di far perdere la passione a milioni di amanti del ciclismo.

Chi portava avanti questa tesi anni fa veniva accusato di complottismo, ma per fortuna il tempo sa essere galantuomo e le lotte delle famiglie non sono state vane.

I processi finalmente stanno facendo venire a galla tutta una serie procedimenti loschi che vi erano alle spalle del Pirata per non fargli vincere il Giro d’Italia, ma nessuno ce lo riporterà mai più indietro.

Melandri ha avuto l’onore di poter fare una foto con lui e questo momento sarà di sicuro per sempre parte integrante della sua vita e un ricordo impresso nel cuore e nella mente.