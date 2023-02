Autovelox, in questo caso puoi contestare la multa: ecco come

L’autovelox è uno dei peggiori nemici degli automobilisti, ma c’è un modo per poter averla vinta con un ricorso che vi darà sempre ragione.

Correre in macchina non è mai una saggia decisione, anche perché c’è sempre stato un detto popolare molto saggio che spiega come “chi va piano arriva sano e va lontano” e per questo motivo sono stati installati gli autovelox, per poter regolare la fretta degli automobilisti, ma ogni tanto creano problemi.

In troppi casi infatti ci troviamo di fronte a delle multe davvero ingiuste, con il superamento del limite di velocità che è minimo e quando si devono spendere 50 o 100 euro per meno di un km/h di margine la rabbia sale sempre di più.

Ricordatevi però che esiste sempre il limite di tolleranza del 5%, dunque se voi si doveste trovare in una strada con il limite a 100 km/h, allora la multa la prenderete nel momento in cui doveste essere pizzicati a 105,1 km/h.

Questo dà così modo di avere un pochino più di margine, anche se risulta comunque essere una tolleranza minima e che in realtà non sta in alcun modo rallentano gli automobilisti, anzi.

Qualcuno ha addirittura parlato di un utilizzo etico da parte degli autovelox, infatti una bassa velocità da parte della macchina abbassa anche le emissioni di CO2, peccato però che in troppe circostanze un limite eccessivamente basso comporti a un’immediata accelerazione.

Dunque il modo che hanno ormai imparato a utilizzare i vari guidatori è sfruttare le migliori applicazioni che sono presenti nello smartphone per poter capire come anticipare i tempi del velox.

Basta infatti semplicemente munirsi di Google Maps o di Waze per poter scoprire dove sono posizionati e così oltrepassare quel tratto di strada con una velocità consona per poter evitare la multa.

Ci sono però delle volte dove effettivamente la multa è estremamente eccessiva rispetto all’infrazione commessa e questo comporta così alla possibilità di effettuare ricorso di fronte a un tribunale.

La visibilità vi può salvare: ecco come evitare l’autovelox

Ricordiamo come in caso di detrazione dei punti della patente, il miglior modo per non vederseli sottrarre è quello di non comunicare i propri dati, anche se in questa circostanza ci sarebbe ancora un problema legato al fatto che avrete una doppia multa.

Da questo punto di vista dunque state molto attenti perché potrebbe essere una mossa vincente da un lato, ma allo stesso tempo molto rischiosa.

Per poter evitare di pagare la multa ci dovrà essere la dimostrazione invece che la segnalazione dell’autovelox o non fosse proprio presente oppure fosse coperta e di difficile lettura.

La macchinetta fissa, o la presenza di un’unità mobile che segnala la velocità, non può essere una sorpresa e nel momento in cui doveste essere in grado di dimostrare l’impossibilità di vedere il velox allora potrete essere risarciti.

La sua segnalazione inoltre deve rispettare dei determinati requisiti, infatti non può essere in una posizione superiore ai 4 km da dove è stato realmente posizionata la macchinetta.

Un altro modo per poter evitare la multa per eccesso di velocità è derivato dalla fotografia che deve essere chiara ed evidente, con la targa che deve essere facilmente leggibile anche a occhio nudo.

Insomma i metodi per farsi togliere le multe esistono, ma ricordatevi di essere attenti e ligi al dovere alla guida, senza mai esagerare con la velocità.