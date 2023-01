Incidente drammatico tra 50 veicoli: immagini da brivido

Tragedia immane negli Stati Uniti per un maxi-incidente che ha coinvolto decine di vetture. Le difficili condizioni atmosferiche hanno reso difficili anche i soccorsi.

Negli Stati Uniti non è la prima volta che vi raccontiamo di terrificanti crash. Il teatro di questo disastro è la Ohio State Highway Patrol. L’incidente, causato dalle pessime condizioni metereologiche, ha visto implicati 51 veicoli sulla Turnpike. La neve ha determinato un tamponamento a catena e le immagini in basso sono la diretta conseguenza di un disastro immane.

Gli agenti sono intervenuti lo scorso 23 dicembre su una delle arterie principali dello Stato dell’Ohio, ritrovando detriti e ammassi di lamiere ricoperti di neve. Uno degli agenti intervenuto in soccorso ha acceso una bodycam, mettendo in mostra uno scenario apocalittico. Incastrati sotto i tir rovesciati sono stati trovati fuoristrada, pick-up e altri veicoli meno robusti. Le vetture erano contorte a causa dell’impatto ad alta velocità. Sul ghiaccio non vi sarà stato modo di frenare la corsa contro gli altri mezzi incidentati.

Le auto più solide sono riuscite a reggere l’impatto, ma alcuni veicoli si sono accartocciati. Impilati uno sopra l’altro hanno, davvero, lasciato i soccorritori sconvolti. La bufera neve ha reso ancora più sinistro il maxi crash. “Un incidente di questa portata – ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine, come riportato su Everyeye – richiede un lungo processo investigativo, con gli investigatori che devono completare molti passaggi e azioni per garantire che l’indagine sia il più dettagliata possibile e riceva l’attenzione che merita, specialmente per coloro che sono stati colpiti negativamente“.

Diverse vittime nell’incidente in Ohio

Purtroppo ben 73 persone hanno subito delle lesioni e vi sono stati anche dei decessi. La tempesta Elliot ha messo a dura prova gli abitanti dello Stato americano e gli effetti sono stati devastanti. Tra fine dicembre e inizio gennaio si sono verificati danni pensati in numerose realtà degli States, non solo in Ohio. Il vento e le nevicate hanno messo in serio pericolo milioni di automobilisti. La visibilità si è ridotta, drasticamente, rendendo difficile mettere a fuoco la strada a meno di un quarto di miglio, ossia 400 metri.

In queste difficili condizioni basta molto per poco per creare un disastro con immani conseguenze. Il primo tir che ha sbandato ha reso la strada un muro senza uscita. I primi impatti saranno stati terrificanti, creando una concatenazione di tamponamenti. Le immagini in basso sono forti e vi suggeriamo di non guardarle se siete, particolarmente, sensibili. E’ importante, al contempo, porre l’accento su un tema importantissimo. La prudenza sulle strade non è mai troppa. Quando le condizioni sono avverse bisognerebbe non rischiare una uscita superflua in auto.

Un portavoce dell’OSHP ha detto a 13abc ha aggiunto: “Questo incidente sfortunatamente è un esempio del motivo per cui dovresti restare a casa se puoi. Molte persone hanno perso la vita oggi. È imperativo che tu rimanga a casa se puoi e, se devi assolutamente viaggiare, ti chiediamo di prenderti il tuo tempo, essere paziente, rallentare, aumentare la distanza di sicurezza e indossare la cintura di sicurezza“. Il dipartimento ha annunciato di aver salvato due persone tra i veicoli incidentati e recuperato delle vittime. I funzionari dei vigili del fuoco e dei soccorsi hanno fatto una terribile fatica a prestare assistenza nelle delicate operazioni di estrazione.

La scarsa visibilità è stata solo una delle cause dell’incredibile crash. L’emergenza di neve, tra forti venti e temperature gelide, ha determinato delle condizioni impraticabili per qualsiasi mezzo, compresi i fuoristrada. Tra le auto coinvolte è stata rinvenuta anche una Alfa Romeo Stelvio. Quindici tir con rimorchio mastodontici, considerate le dimensioni dei mezzi americani, hanno bloccato l’Highway. Le corsie in direzione est sono state riaperte il giorno successivo al tamponamento a catena.

Il lavoro di tutte le persone coinvolte è stato incredibile. Rimettere tutto in ordine dopo un disastro di tale portata è risultato un impegno gravoso. Gli autobus hanno trasportato le persone bloccate sull’autostrada al Castalia Maintenance Building. Il video in basso del WKYC Channel 3 ha messo in rilievo le azioni dei primi soccorritori che hanno aiutato le persone a uscire dai loro veicoli.

