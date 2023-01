Raikkonen, grande novità per lui: l’annuncio arriva sui social

Pur essendosi ritirato dal mondo della F1, Kimi Raikkonen è ancora oggi uno dei piloti più amati in assoluto e l’ultima notizia è bellissima.

Anche quando si ritirano certi campioni non possono far altro che continuare a rimanere per sempre nel cuore della gente che gli ha voluto bene quando erano in pista, con Kimi Raikkonen che davvero non potrà mai essere dimenticato da tutti i coloro che amano le quattro ruote.

Infatti inoltre a essere stato un fenomeno in pista è anche rimasto l’ultimo eroico pilota della Ferrari a poter vincere un titolo Mondiale e il che lo ha portato ancora di più a essere apprezzato in Italia, con tutti quanti che vogliono conoscere anche la sua vita privata.

In passato era stato sposato con la modella Jenni Dahlman, con il matrimonio che è durato dal 2004 al 2014, ma alla fine i due hanno capito che dovevano dirsi addio.

Dopo soli 2 anni però il campione del mondo aveva già trovato la sua nuova metà nella figura di un’altra straordinaria modella finlandese, ovvero Minttu Virtanen.

Se dalla precedente moglie Kimi non aveva mai avuto figli, da quest’ultima invece ha potuto addirittura un anno prima del matrimonio poter accogliere nella propria vita il piccolo Robin e solamente due anni dopo è venuto al mondo anche la sorellina Rianna Angelia Milana.

La famiglia di Kimi però adesso sembra dover espandersi ancora una volta di più, perché la notizia è arrivata nell’ultima domenica, con il pilota finlandese che è direttamente dal proprio profilo di Instagram ha annunciato il lieto evento.

“Piccolina, sei già così tanto amata, non vediamo l’ora di conoscere il nostro nuovo membro della famiglia che arriverà tra pochi mesi.”

Ovviamente i due hanno cercato di mantenere il segreto quanto più tempo possibile, sperando dunque che tutto potesse andare per il verso giusto cercando anche di conoscere il sesso del bambino, in questo caso una bambina.

Si tratta dunque del terzo figlio della coppia, con i due che si sono mostrati all’interno del profilo dell’ex pilota di Formula 1 sorridenti e felici, con la bella Minttu che è già con un pancione difficilmente nascondibile.

Kimi Raikkonen papà per la terza volta: sarà una bambina

Dunque si sa che ci sarà una terza donna nella vita di Kimi Raikkonen, dopo la sua bella moglie Minttu e la figlia Rianna Angelia Milana, con il nome della prossima pargoletta che non è stato ancora annunciato.

Robin dunque diventerà a tutti gli effetti il maschio di casa quando Kimi si farà più anziano e soprattutto sarà lui a dover difendere dai vari malintenzionati le sue due sorelle.

Non è mai una decisione semplice quella di avere un bambino a distanza di diversi anni rispetto agli altri, infatti sia Robin che Rianna hanno solo due anni di differenza, mentre saranno ben otto quelli con il primogenito e sei con la seconda per la prossima arrivata.

Raikkonen ha però ancora tantissimo da dare alla sua famiglia e ha deciso così assieme alla propria compagna di poter ampliarla, per poter così essere sempre di più un padre realizzato.

Ormai infatti per lui la professione di pilota è solamente un lontano ricordo, con la Formula 1 che non fa più parte del suo presente che ha decisamente delle altre priorità che lo stanno tenendo sempre di più occupato.

Il terzo figlio è sicuramente un momento magico per Raikkonen che dunque con la sua bella compagna ha potuto ricevere le congratulazioni da parte di tutto il mondo dei motori e a questo punto anche noi ci uniamo al coro.