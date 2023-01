Marquez lascia tutti con il fiato sospeso: atteso un annuncio

L’otto volte iridato MotoGP Marquez lancia un messaggio criptico sui social. Lo spagnolo è atteso alla riscossa dopo tre stagioni tribolate.

Nei giorni scorsi lo avevamo visto postare sulle sue piattaforme sociali video delle estenuanti sessioni di allentamento in preparazione ai test invernali e all’inizio della stagione previsto per fine marzo in Portogallo. Roba da farti stancare solo a guardare. Questo lunedì invece, Marc Marquez tramite una storia Instagram ha voluto anticipare che qualcosa sta bollendo in pentola.

Non sappiamo di cosa si tratti. Nell’immagine pubblicata lo si vede firmare degli autografi seduto ad un tavolo. A creare la suspense la scritta sulla parte bassa della foto. “Una settimana piena di annunci. Restate sintonizzati” , recita lasciando un alone di mistero.