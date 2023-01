Torna la mitica Lancia Delta S4? Ecco come potrebbe essere

La Lancia Delta S4 ha fatto la storia dei rally, anche se a lei sono legate anche delle grandi tragedie. Qualcuno l’ha immaginata moderna.

La Lancia è di proprietà del gruppo Stellantis, e ad oggi non naviga in acque serene. La produzione non offre mai grandi novità, e come tutte le altre case di cui la holding multinazionale olandese è proprietaria è quasi certo che il suo futuro sarà elettrico, senza spazio per il ritorno di modelli da sogno.

Questo costruttore ha fatto la storia delle corse automobilistiche con alcuni modelli che hanno fatto gioire i fan, grazie anche all’unione storica con il logo Martini, che ha dato vita ad alcune delle livree più belle del mondo dei motori. Come si possono dimenticare vetture come la 037, la Beta Montecarlo, la LC2 per quanto riguarda il mondiale endurance o la Delta Integrale?

Questi gioielli sono a dir poco indimenticabili, e la Lancia ha una storia che difficilmente potrà essere messa da parte, ma è chiaro che un’eredità così pesante non è facile da affiancare ad un presente molto complesso e ad una realtà che vede questo marchio molto lontano dalle sue origini.

Alcuni appassionati, tuttavia, non hanno alcuna intenzione di arrendersi, e c’è chi ha addirittura immaginato un clamoroso ritorno della mitica Delta S4 che fu protagonista, in senso sia positivo che negativo, del Mondiale Rally dei bei tempi andati, che nulla ha a che fare con le ibride di oggi. Quella vettura è ricordata anche per i drammi che contribuì a creare, ma è ovvio che i fan la bramano ancora visto le sue caratteristiche tecniche.

Lancia, ecco la Delta S4 rivista in chiave attuale

La Lancia Delta S4 era una vettura stradale molto sportiva, l’evoluzione della Delta Integrale, che fu costruita in soltanto 200 esemplari stradali. Ovviamente, essi servivano come base per il modello da impiegare nel Mondiale Rally, che all’epoca era tra i campionati automobilistici più seguiti e belli del mondo, una realtà nettamente distinta da quella odierna.

La Delta S4 era un gioiello di tecnologia, ma a lei sono legati due lutti terribili. Il 2 maggio del 1985, durante il Tour de Corse, vi morì Attilio Bettega, e l’anno dopo toccò anche al fenomenale Henri Toivonen, che con il suo crash fatale pose fine alla storia di questo modello ed anche alle Gruppo B impegnate nel Mondiale Rally.

Oggi però non vogliamo parlarvi di lutti, ma di una bellissima opera pubblicata sul canale YouTube “damor 85“, e si tratta di una Delta S4 rivista in chiave moderna. La vettura, seppur più attualizzata, mantiene i canoni stilistici di quel gioiello che fece sognare il mondo intero, sia per le vittorie in pista che per le poche versioni stradali realizzate, che ovviamente andarono a ruba.

In basso abbiamo postato il video che la ritrae in tutto il suo splendore, ed augurandovi una buona visione, speriamo che potrete farvi un’idea su questa opera. Purtroppo, dobbiamo segnalare che la Lancia in questione non verrà mai realizzata, ma che si tratta soltanto della fantasia dell’autore, che comunque ha realizzato un vero e proprio capolavoro grazie alle tecnologie odierne.