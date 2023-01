Bosch, sistema di emergenza rivoluzionario: ecco di cosa si tratta

Al CES di Las Vegas la nota azienda tedesca Bosch ha presentato un dispositivo di sicurezza che vuole diventare un must per chi ha un’auto.

In questi giorni sulla bocca di tutti c’è quello che è accaduto al Las Vegas Convention Center, dove poco più di 10.000 partecipanti che si sono riuniti al CES 2023, la Fiera più grande al mondo che riguarda la tecnologia, oltre ad essere la Fiera annuale più grande d’America. Dal satellite personale al robot per la casa, dalla salute alle auto a guida autonoma: ce n’è per tutti i gusti in sostanza qui, dove ogni anno le aziende portano le proprie novità che guardano al futuro, in tutti i settori dove la tecnologia può intervenire. Dopo lo stop dovuto al Covid e a un’edizione, quella dello scorso anno, ridotta sempre per la pandemia, in questa edizione si è tornati a numeri clamorosi per quanto riguarda non solo i visitatori ma soprattutto gli espositori: oltre 100 mila provenienti da 174 Paesi del mondo, con ben 2.400 aziende a rappresentare oltre 40 categorie tecnologiche.

Da diversi anni è in deciso aumento al CES la presenza anche dell’industria dell’auto. Le principali case infatti hanno deciso spesso di presentare proprio in questa particolare cornice, dedicata agli appassionato di high-tech e non esclusivamente amanti di motori, le proprie novità, che riguardano soprattutto la tecnologia all’interno dei nuovi modelli.

Se oggi le auto non possono fare a meno di sistemi come Android e IOS, sappiate che proprio qui sono apparse le prime vetture che montavano questi sistemi compatibili con gli smartphone di tutti i giorni. Oggi però sembra che si guardi anche ad altri aspetti, guardando ancora molto più lontano. Diverse case infatti hanno presentato vetture con sistemi che riescono a rendere l’auto ancor più connessa con il proprio guidatore ma anche con chi la circonda.

Bosch presenta un dispositivo che guarda al futuro

Ma c’è ancora chi guarda soprattutto alla sicurezza come obiettivo numero uno dei proprio studi tecnologici. Quando Apple ha presentato a settembre uno strumento che cerca di notificare ai sistemi di emergenza un incidente, molti utenti hanno applaudito l’idea. Ma c’è chi è voluto andare oltre. Nel caso dell’azienda tedesca Bosch, ecco allora che è nato Ride Care, una telecamera intelligente che permette di registrare i viaggi e funziona anche come pulsante di emergenza.

L’azienda ha affermato che sta collaborando con Gridwise, un’app per conducenti di condivisione di corse e consegne, per condurre ricerche sugli utenti e assicurarsi che sia la soluzione giusta per il mercato. Si tratta di un dispositivo, progettato pensando ai conducenti che effettuano il ride-hailing, che include una telecamera interna ed esterna e un elemento di illuminazione sulla parte anteriore per far sapere ai conducenti e ai motociclisti che il servizio è attivo.

Come funziona?

Il prodotto è inoltre dotato di un pulsante SOS wireless nel veicolo che il conducente può premere per attivare una chiamata di emergenza a un call center Bosch. Gli operatori delle chiamate di emergenza sono disponibili dal vivo 24 ore al giorno e possono accedere a una visualizzazione della telecamera dal dispositivo di accompagnamento RideCare per determinare se è necessario contattare i servizi di emergenza. Tutte le corse in pratica vengono monitorate ma il filmato, che include dati crittografati, viene caricato nel cloud solo se viene attivato un SOS o una richiesta del conducente. Il dispositivo Bosch è dotato inoltre di una serie di funzioni a prova di manomissione e invierà un avviso se il campo visivo del dispositivo è bloccato.

Il prodotto sarà disponibile per la vendita nella prima parte del 2023, secondo un portavoce della Bosch. Sarà commercializzato sia per i conducenti privati che per servizi pubblici. E intanto ha già ottenuto un premio: infatti ha ricevuto il Best of Innovation del CES 2023 Innovation Awards nella categoria In-Vehicle Entertainment & Safety.