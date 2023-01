Pedrosa torna in in pista: ecco quando lo rivedremo sulla KTM

Ora è ufficiale. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in corsa, Pedrosa tornerà in sella in occasione di un GP del 2023.

La conferma è arrivata direttamente dal team manager della KTM Francesco Guidotti. Dani Pedrosa sarà di nuovo della partita, anche se solo per una fugace apparizione. Ormai da tempo fedele collaudatore del marchio, lo spagnolo ha accettato di dare un seguito alla sua ultima uscita avvenuta nel GP di Stiria del 2021, conclusa in decima piazza.

Il round in cui lo vedremo sarà quello di casa, il prossimo 30 aprile a Jerez de La Frontera, su un tracciato che tra l’altro presenta una curva, la 6 (famosa anche per il contatto tra Michael Schumacher e Jacques Villeneuve), che porta il suo nome.

Pedrosa torna in gruppo, ecco perché

Tester per il costruttore di Mattighofen dal 2018, ovvero da quando ha detto stop alle competizioni, il rider di Sabadell ha accettato di rimettersi alla prova. Nonostante non sia più abituato a confrontarsi nel gruppone, tanto che nella sua ultima esperienza fu protagonista di un contatto con Lorenzo Savadori, non ha avuto problemi a dare l’ok al proprio datore di lavoro, desideroso di avere riscontri preziosi in un contesto di gara.

“Il fatto che farà da wild card è la dimostrazione di quanto sia importante per noi”, ha asserito il dirigente toscano a Motorsport.com. “Il contributo che potrà darci è cruciale. Dunque cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori di sfruttare il suo potenziale sia in fase di test, che di gran premio“.

Quarta tra i costruttori al termine della stagione 2022 grazie alle due vittorie artigliate da Miguel Oliveira in Indonesia e in Tailandia, e ai tre podi a firma Brad Binder in Qatar, in Giappone e nel gran finale di Valencia, l’equipe austriaca punta ad un 2023 ancor più soddisfacente. Il progetto RC16 sviluppato anche con l’aiuto dell’iberico, forte di 54 successi alle spalle e tre Mondiali incassati in 125 cc e in 250 cc, ha infatti via via prodotto sempre più frutti. E ora si attende un passo ulteriore, approfittando della crisi di Honda.

KTM annuncia un nuovo pilota

Oltre alla notizia del rientro del #26, KTM ha reso noto l’ingaggio di Jonas Folger. Il tedesco, portacolori della Yamaha MotoGP nel 2017, dovette fermarsi a causa di un grave problema di salute. Tornato per una manciata di corse nel 2019 sempre con la scuderia del Diapason, si impegnò tra il 2020 e il 2021 in SBK cogliendo poco o nulla. Sempre per i nipponici svolgerà il ruolo di collaudatore, ma ora potrebbe aprirsi per lui una nuova chance nella top class.

Attualmente gli austriaci lo hanno chiamato per ricoprire la carica di riserva, ma mai dire mai. Intanto sarà presente allo shakedown di Sepang.

Da quanto si apprende sebbene Dani abbia dato l’ok a rimettersi casco e tuta qualora ci fosse bisogno di sostituire uno dei titolari, il team ha voluto cercare un secondo salvagente, che, tuttavia, essendo altrettanto arrugginito in termini di testa a testa dovrà affrontare un periodo di preparazione. La sgambata prevista in Malesia, servirà proprio a compiere un primo passo in quella direzione.