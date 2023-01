MotoGP, Marquez e gli allenamenti: il suo braccio è spaventoso

Marc Marquez si sta allenando duramente per tornare al top della MotoGP nel 2023. Le immagini del suo braccio sono clamorose.

La MotoGP sta scaldando i motori in vista della nuova stagione, che si aprirà tra due mesi esatti, il 26 di marzo sul tracciato di Portimao per il Gran Premio del Qatar. In questi giorni sono iniziate le presentazioni delle varie squadre, con la Yamaha che ha aperto le danze in quel di Jakarta.

Dopo di lei è toccato al Gresini Racing, che ha svelato la livrea della sua Ducati che sarà guidata dalla new entry Alex Marquez. La più attesa era sicuramente la casa di Borgo Panigale con il suo team factory, che lunedì scorso ha tolto i veli alla nuovissima Desmosedici GP23, dotata del numero 1 scelto da Pecco Bagnaia.

In queste ore, la MotoGP ha potuto dare un’occhiata anche alla Pramac ed alla nuova KTM, che tra le sue fila ora avrà anche l’ex Ducati Jack Miller, pronto al riscatto dopo due anni deludenti in sella alla Rossa. Stando a quelli che sono stati gli annunci pervenuti sino ad oggi, la prossima a svelarci sarà la Repsol Honda HRC, il cui lancio è programmato per il 25 di febbraio.

Questo significa che la nuova RC213V in livrea definitiva non la vedremo prima di quella data, e che probabilmente sarà griffata di nero carbonio nei test di Sepang, che scatteranno nelle prossime due settimane. Marc Marquez è forse l’uomo più atteso del momento, considerando il duro lavoro di allenamento che sta effettuando in questo periodo.

Attorno alla Honda targata 2023 ci sono molte speranze, anche se vederla al livello della Ducati sin dalle prime battute appare troppo ottimistico. La casa più vincente nella storia del Motomondiale ha chiuso ultima tra i costruttori lo scorso anno, un’umiliazione che può fare da grande motivazione in vista della nuova stagione.

Nelle prossime righe, vi mostreremo l’incredibile allenamento a cui si è sottoposto il nativo di Cervera, con il braccio destro che sembra aver ormai recuperato del tutto dal terribile infortunio e dalla quarta operazione subita lo scorso anno. La concorrenza non può più dormire sonno tranquilli.

MotoGP, Marc Marquez si allena molto duramente

La carriera di Marc Marquez ha subito un brusco stop quando sembrava potesse disintegrare tutti i record della MotoGP e della storia del Motomondiale in generale, visto che nel momento dell’infortunio di Jerez de la Frontera 2020 veniva dal suo ottavo titolo iridato e pareva lanciato verso la conquista del nono.

Da quel momento in poi, è iniziato un calvario che non è ancora terminato, visto che ora il problema non è tanto il suo fisico, ma la crisi tecnica della Honda. Il crollo del team di Alberto Puig lo ha costretto a prendersi dei rischi enormi nella parte finale dello scorso anno, facendolo finire spesso a terra.

Il nativo di Cervera è uno che non si tira mai indietro quando c’è da prendersi dei rischi, ma la sensazione è che non potrà più continuare a comportarsi in questo modo, per il bene del suo braccio destro martoriato dagli infortuni e dagli interventi chirurgici. In questi giorni che precedono i test invernali della MotoGP in Malesia, Marquez si sta allenando duramente, sia in pista che fuori.

Pochi giorni fa era in pista ad Aragon con una Honda CBR600RR, ed ora è impegnato all’APC, ovvero lo Sportsman Training Center della Red Bull, suo storico sponsor, situato a Thalgau, in Austria. L’otto volte iridato ha deciso di caricare anche alcune foto sui suoi profili social per mostrare i propri progressi, e c’è da dire che pare aver recuperato tutti i muscoli del braccio destro che gli mancavano dopo la quarta operazione, a cui si era sottoposto lo scorso anno dopo il Gran Premio d’Italia corso al Mugello.

Il braccio è tornato ad essere muscolo, in perfetta simmetria con quello sinistro, cosa che non si vedeva da molto tempo, forse da prima del crash avvenuto nel luglio del 2020 in Spagna. Il nativo di Cervera sta mettendo tutto sé stesso in questo recupero fisico, che seppur faticoso sembra aver prodotto i risultati sperati, ma ora il giudizio definitivo starà a quello che si vedrà in pista.

Ora tutto è nelle mani della Honda, che sotto la guida del nuovo direttore tecnico Ken Kawauchi, arrivato dalla Suzuki, dovrà cercare di recuperare il gap dalle rivali. Farlo del tutto sin da subito sarà molto complicato, ma stiamo pur sempre parlando di un colosso come l’HRC, il più vincente nella storia delle due ruote, che di sicuro non mollerà senza provare a recuperare.