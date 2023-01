Qual è la Fiat più costosa? Il prezzo di questo modello è folle

La Fiat è uno dei marchi più nobili d’Italia, ma non tutti conoscono nel dettaglio le sue reali potenzialità e nemmeno la vettura più cara.

Non ci sono dubbi che esistono diverse marche in grado di avere regalato al mondo delle automobili sfreccianti e di valore decisamente superiore rispetto alla Fiat, eppure esistono dei modelli che hanno saputo entrare nel mito anche per il loro prezzo.

Sappiamo bene come un’automobile guadagni sempre di più valore nel corso del tempo, soprattutto se questa viene considerata d’epoca, dunque il proprio prezzo lievita a dismisura.

Questo dunque ha permesso a delle particolari Fiat di inizio secolo scorso di assumere un prezzo tale da poter diventare incredibilmente quotate agli occhi del grande pubblico, con la versione in assoluto migliore che senza alcun tipo di dubbio è la Mefistofele.

Si tratta di un mezzo decisamente diverso rispetto alle automobili odierne, infatti è stata realizzata nel 1924 dal genio dell’ingegnere Ernest Eldridge che ebbe l’idea di dare vita a una delle vetture più iconiche del tempo.

Il momento di sviluppo di questa automobile però deve essere riportato a due anni prima, ovvero al 1922, quando John Duff si trovava in competizione sul circuito di Brooklands per poter correre con la Fiat SB4.

Secondo Eldridge infatti il miglior modo per poter rinnovare l’automobile e darle così delle prestazioni superiori rispetto al normale sarebbe stato installare un propulsore aeronautico.

Con la SB4 il tentativo però non andò per nulla a buon fine, infatti si dovette installare questo propulsore all’interno di un’altra automobile, infatti venne scelta la Fiat A12 con 6 cilindri, permettendole così di portare la propria potenza a 320 cavalli.

La vettura inoltre venne anche allungata grazie all’utilizzo di un particolare telaio che derivava dai rottami di autobus, infatti la sua lunghezza toccò i 509 cm, per una larghezza di 185 cm infine un’altezza di 140 cm.

Pur avendo un peso decisamente considerevole, infatti toccava addirittura i 1780 kg, questa automobile è stata in grado di poter diventare la più veloce dell’epoca toccando i 230,55 km/h, un risultato che nessuno aveva mai ottenuto a quel tempo.

La Fiat Mefistofele fa scuola: record di velocità e di prezzo

Da quel momento infatti la Fiat riuscì ad avere così all’interno del proprio listino una delle vetture in assoluto più prestazionali nella storia, permettendole così a tutti gli effetti di poter diventare tra le più ambite.

Naturalmente fin da subito riuscì a ottenere grandi risultati in pista e con il passare del tempo si perfezionò sempre di più, diventando per diverso tempo il vero e proprio punto di riferimento dell’automobilismo dell’epoca.

La Mefistofele attualmente si trova conservata all’interno del Centro Storico Fiat di Torino, con il suo valore che indubbiamente è molto difficile da poter calcolare, soprattutto perché tutti quanti vorrebbero mettere le mani su di essa.

Indicativamente l’azienda sembra aver stanziato un prezzo di partenza che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, un valore davvero da perdere la testa.

Se volete dunque acquistare una delle più importanti macchine nella storia delle quattro ruote di sicuro dovete avere un conto in banca molto sostanzioso, con la Fiat Mefistofele che vi darà comunque l’opportunità di poter far vedere a tutti quanti come il marchio torinese in passato abbia saputo essere leggendario.