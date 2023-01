Marquez vuota il sacco: sentite cosa vorrebbe fare con queste persone

Marc Marquez è tra i più grandi piloti della storia e lo ha dimostrato in diverse occasioni anche con delle simpatiche interviste.

Il 2023 dovrà essere in tutti i modi finalmente l’anno Marc Marquez, con il fenomeno spagnolo che prima di tutto vuole riuscire a completare una stagione dall’inizio alla fine, avvenimento che non accade dal 2019, ma intanto si dedica a un po’ di sano relax.

I problemi alla spalla dell’iberico lo hanno davvero molto limitato in queste ultime stagioni, con il ragazzo che dunque ha bisogno di poter finalmente rialzare la testa.

La MotoGP però lo considera come sempre in maniera più che corretta uno dei più grandi talenti che ci possano essere al mondo, per questo motivo di recente ha avuto anche l’opportunità di rilasciare una breve quanto è simpatica intervista intervista.

La federazione infatti sta realizzando diverse brevi domande proprio a tutti coloro che stanno per iniziare la stagione chiedendo alcune curiosità sulla propria vita privata, con Marc che ha risposto in maniera davvero molto simpatica a diverse di esse.

Prima di tutto gli è stato chiesto con chi avrebbe voluto effettuare un simpatico e curioso duetto in karaoke, con lo spagnolo che ha scelto un suo connazionale, probabilmente anche per affinità di lingua.

“Tra i miei colleghi per poter cantare al karaoke mi piacerebbe farlo con Jorge Lorenzo, mentre per quanto riguarda un personaggio pubblico citerei Rosalia.”

Quest’ultima è una cantautrice di origini catalane, dunque non soltanto ci sarà la possibilità di poter duettare assieme in lingua spagnola, ma volendo anche in quella catalana.

Decisamente molto più personale invece la seconda domanda, ovvero con chi gli piacerebbe poter trascorrere del tempo addirittura su un’isola deserta.

“Sono molto legato a mio fratello Alex, quindi vorrei passare un’esperienza del genere proprio con lui tre vari piloti che ci sono nel paddock, mentre tra i personaggi famosi vorrei farlo con Gerard Piqué.”

Marquez con Piqué: Shakira come la prenderà?

Di sicuro Marc Marquez ha lanciato una vera e propria bomba a orologeria, considerando infatti come in questo periodo Gerard Piqué sicuramente sia uno dei personaggi maggiormente in voga del momento.

Sappiamo infatti come il difensore stia vivendo una burrascosa separazione dalla ex moglie Shakira, con quest’ultima che addirittura ha realizzato delle canzoni per poterlo denigrare.

Chiudiamo dunque con l’ultima domanda che è stata effettuata al ragazzo, ovvero con chi gli piacerebbe vivere una serata di festa, con Marquez che è stato davvero molto diplomatico.

“Se dovessi organizzare una festa vorrei che con me ci fosse tutto il mio team Honda, mentre tra i personaggi famosi vorrei farlo con il calciatore del Betis Siviglia Joaquin.”

Sicuramente un segnale di avvicinamento al mondo Honda, con quest’ultimo che a un certo punto sembrava essere sempre più in crisi con Marquez, considerando infatti come alcune voci abbiano parlato di uno spagnolo pronto per una nuova avventura.

Questa breve intervista di sicuro non porterà alla conoscenza dei segreti della Honda della prossima stagione e soprattutto non si è voluto mettere l’accento sul Marquez pilota, bensì sulla persona e su alcune curiosità del paddock.

Per l’inizio della stagione 2023 comunque manca sempre meno tempo e sicuramente Marquez non vede davvero l’ora di poter diventare ancora una volta il numero uno al mondo.