Valentino Rossi rapito da un libro: ecco di cosa si tratta

Valentino Rossi adora la lettura e di recente ha trovato il modo per potersi distrarre un pochino dopo gli impegni alla 24 ore di Dubai.

Anche gli sportivi devono saper curare non soltanto il proprio fisico, ma anche la propria mente e lo sa benissimo Valentino Rossi, con il grande campione che di recente ha deciso di far vedere al mondo intero che libro stesse leggendo durante le sue rilassanti vacanze alle Maldive.

Di sicuro sono tantissimi coloro che hanno guardato la serie Tv “Gomorra”, con quest’ultima che aveva il compito di raccontare alcuni lati oscuri della criminalità organizzata nella zona di Napoli.

Ricordiamo come molte cose siano vere e si sono ispirate al libro di Roberto Saviano, ma allo stesso tempo non dimenticate come l’obbiettivo della serie Tv sia quello di tenere con il fiato sospeso lo spettatore e dunque in molti casi si tenda a esagerare.

Questa serie però ha permesso a Salvatore Esposito di avere un incredibile successo da un punto di vista mediatico, tanto è vero che ha avuto anche l’occasione di diventare uno degli attori più in voga e premiati.

Lui però è un artista a tutto tondo e per questo motivo di recente ha deciso di intraprendere anche la strada dello scrittore con il suo primissimo libro chiamato “Lo sciamano”.

Valentino Rossi ha più volte dimostrato di apprezzare moltissimo il lavoro dell’attore e dunque di recente ha deciso di dargli fiducia anche da un punto di vista editoriale acquistando il suo romanzo.

Non solo lo ha comprato e lo sta leggendo, ma allo stesso tempo ha deciso anche di pubblicare direttamente sulla propria pagina Instagram, permettendo così all’attore di poter avere ancora più visibilità.

Cerchiamo però di capire insieme di che cosa parla questo romanzo e perché potrà essere considerato in futuro come uno dei grandi capolavori della letteratura italiana di questo periodo.

Valentino Rossi legge Salvatore Esposito: di cosa parla “Lo Sciamano”

Il primo libro di Salvatore Esposito vuole raccontare la storia di Christian Costa, uno dei più importanti membri del FBI che deve cercare di risolvere una serie di casi spinosi e che si ritrova nella sezione Omicidi.

Lo Sciamano però non è colui che deve essere catturato da Costa, bensì è il soprannome che ha ricevuto nel corso dei propri anni in Polizia e ormai tutti quanti lo conoscono con questo epiteto.

La motivazione è dettata dal fatto che ogni qualvolta si ritrova sulla scena del crimine riproduce costantemente una serie di rituali che lo hanno portato a essere talmente metodico da risultare quasi stucchevole in certi casi.

Lo Sciamano lavora però in tutto il modo ed è l’Italia che in questo caso lo chiama per poter capire come risolvere una serie di problematiche, con i corpi di due donne che si ritrovano nel mare di Ostia e un altro a Napoli.

L’indagine sarà davvero ricca di curiosità e di colpi di scena, con l’intenzione di Esposito che è anche quella di poter mettere in luce una serie di particolarità del mondo dell’occulto e della tradizione legata ai fantasmi e alle streghe.

Insomma, anche Valentino Rossi è stato completamente rapito da questa particolarità e da questo romanzo che sta scalando sempre di più le classifiche e quando ha un testimonial come il nove volte campione del mondo non mancherà di certo il successo.