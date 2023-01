Rally, incredibile a Monte-Carlo: scena a luci rosse durante la gara

In questi giorni va in scena il Rally di Monte-Carlo, tappa di apertura del mondiale. Dall’on-board di una vettura si vede una scena hot.

Il Rally di Monte-Carlo è una tappa storica del WRC, il campionato del mondo che da sempre attira tantissimi spettatori sui colli attorno al Principato. La sfida è iniziata già da qualche giorno, ma nella serata di giovedì abbiamo assistito ad una delle scene più comiche dell’anno, pur essendo lo stesso 2023 iniziato da sole tre settimane.

Durante la seconda prova speciale, La Cabanette/Col de Castillon, le immagini hanno inquadrato l’on board camera della Ford di Jourdan Serderidis e del suo navigatore Frédéric Miclotte. Lo spettacolo di questo Rally, infatti, è dato anche e soprattutto dalle prove speciali che si svolgono in notturna, ma da questa telecamere abbiamo assistito ad un qualcosa di incredibile.

Rally, clamoroso quanto accaduto a Monte-Carlo

Verso la parte finale del video che abbiamo postato in basso, si vede una coppia che “pratica” l’amore più libero possibile proprio di fronte ad altri tifosi, con temperature che, a quell’ora ed a quelle altezze, erano sicuramente al di sotto dello zero. Un qualcosa di assolutamente incredibile, che ha subito fatto il giro del mondo dei social.

Per la cronaca, la speciale è stata dominata dall’asso di questa categoria, vale a dire Sébastien Ogier con la sua Toyota Yaris WRC, il quale sta adesso dominando la gara. Un errore è costato diverso terreno al campione del mondo in carica, ovvero il giovanissimo Kalle Rovampera, che nonostante il titolo vinto lo scorso anno ha ancora qualcosina da imparare per pensare di poter battere la leggenda francese a parità di macchina e di condizioni.

Questa specialità negli ultimi anni è entrata in crisi, ma conserva un fascino incredibile nonostante l’arrivo dell’ibrido, che di sicuro non ha reso troppo felici i tifosi. Scene come quella che vi abbiamo descritto, seppur grottesca e che a qualcuno può non far piacere, testimoniano il folclore che circonda certe manifestazioni.