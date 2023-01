Chi è il più ricco degli Agnelli? Spunta un nome a sorpresa

La famiglia Agnelli è senza dubbio una delle più note di tutta Italia, per questo motivo non tutti sanno chi sia il più ricco tra di loro.

Nonostante ormai non ci sia più la monarchia in Italia possiamo comunque affermare senza troppi problemi che c’è una famiglia che ha avuto modo di potersi ergere a tutti gli effetti come vero e proprio simbolo del Belpaese, con la famiglia Agnelli che ha saputo ergersi a simbolo della nazione.

Sono davvero tantissimi i personaggi infatti che nel corso degli anni hanno saputo far parlare di sé in tutto il mondo, non soltanto in Italia, di questa straordinaria famiglia e con alcuni scandali che di sicuro non sono mancati.

L’ultimo in ordine di tempo è sicuramente quello legato alle dimissioni in blocco del CDA della Juventus, con Andrea Agnelli che dunque non può più essere considerato il numero uno della società bianconera, ma questo non sembra essere comunque un grosso problema.

Di recente infatti è stato calcolato più o meno che il patrimonio complessivo della famiglia Agnelli, con il totale che incredibilmente è riuscito a toccare la cifra spaventosa di 150 miliardi di euro, numeri che fanno davvero girare la testa.

Ovviamente non è toccata a tutti la stessa fetta, senza poi dimenticare come molti soldi siano dell’azienda e debbano comunque essere reinvestiti, per questo motivo siamo riusciti più o meno a stabilire chi è il più ricco di tutti in questo momento nella famiglia Agnelli.

Delle quote azionarie di questa straordinaria cifra la bellezza del 58,8% sono di John Elkann, dunque questo ultimo gestisce indicativamente 90 miliardi di euro, ma ovviamente non sono tutti i soldi suoi.

Il suo patrimonio netto, dunque di soldi che può spendere come meglio crede per le proprie iniziative private, è comunque davvero molto considerevole, infatti risulta essere il più ricco di tutti con un conto in banca da 2 miliardi di euro.

Nessuno come John Elkann: il re della famiglia Agnelli

La cosa non deve comunque sorprendere più di tanto, infatti da qualche anno questa parte John Elkann è diventato a tutti gli effetti colui che gestisce tutte le più grandi attività della famiglia Agnelli, dalla Fiat fino alla Ferrari.

Guardando la distribuzione dei soci del patrimonio della famiglia Agnelli notiamo come il fratello Lapo e la sorella Ginevra vedano completamente ridistribuito in maniera egualitaria il proprio patrimonio, con un totale del 20,6%.

Come patrimonio interno dunque i due hanno la possibilità di gestire indicativamente 900 milioni di euro nel proprio conto, ovviamente escludendo tutti i vari guadagni che derivano dai loro possedimenti.

Nella famiglia Agnelli inoltre c’è sempre stato il grande problema legato all’eredità, un dramma che si sta portando avanti ancora da tantissimi anni e con Margherita Agnelli che non sembra essere per nulla contenta della gestione di 1,3 miliardi di euro che gli è stato dato.

Per tutti noi sembra davvero un qualcosa di assurdo, dato che certe cifre non riusciremo mai a guadagnarle in tutta la nostra vita, ma vedendo il valore del patrimonio di questa nobile famiglia forse capiamo il perché ci siano degli attriti.

Dunque tutti quanti adesso fanno riferimento a John Elkann, con il Presidente della Ferrari che sta cercando in tutti i modi di poter crearsi un nome sempre più importante nella società, con il suo patrimonio che lo porta a essere il più ricco di tutta la famiglia Agnelli.